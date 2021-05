Cette année, des croisières seront proposées lors du festival Quais du Polar en lien avec les Bateaux Lyonnais. — Les Bateaux Lyonnais

Grande messe du roman noir, le festival Quais du Polar se déroulera cette année du 2 au 4 juillet à Lyon.

Les organisateurs, obligés de s’adapter aux mesures sanitaires, se sont mis en quête de lieux inédits et majoritairement en plein air pour cette 17e édition.

Au programme : des « bus des experts », des « croisières littéraires » sur les eaux de la Saône et encore des conférences sur des rooftops.

« Retour à la vie ». Pour sa 17e édition, le festival Quais du polar a été contraint de se réinventer afin de faire face aux mesures sanitaires imposées. Pour la première fois, il se tiendra en été, du 2 au 4 juillet précisément. Mais ce n’est pas la principale nouveauté. Devant composer avec des jauges d’accueil restreintes, les organisateurs se sont mis en quête de lieux inédits de rencontres, qui s’annoncent tout aussi alléchants les uns que les autres.

« Pour profiter de la période estivale, nous serons beaucoup plus présents en extérieur », annonce Hélène Fischbah, la directrice du festival. Si certaines conférences se tiendront encore dans les salons de l’Hôtel-de-Ville ou dans le cadre feutré de la Chapelle-de-la-Trinité, la plupart se dérouleront en plein air dans un cadre parfois insolite.

Croisières littéraires et bus des experts

L’Odéon du théâtre antique de Fourvière accueillera le 4 juillet, par exemple, l’une des deux Grandes dictées noires qui sera lue pour l’occasion par Franck Thilliez. Mais attention, il faudra réserver pour s’assurer d’avoir une place dans les gradins.

Six « croisières littéraires » seront également au programme. Il s’agira pour le public d’embarquer à bord des « Bateaux Lyonnais » afin de voguer sur les eaux de la Saône et d’échanger avec les écrivains qui se prêteront au jeu, comme Florence Aubenas, R.J. Ellory, Michel Bussi ou encore Arnaldur Indriðason.

Autre nouveauté : « le bus des experts ». Les lecteurs pourront s’installer sur le toit des bus à impériale de Lyon, transportant habituellement les touristes, afin de vivre des excursions singulières s’articulant toutes autour du thème de l’anthropologie criminelle et des enquêtes scientifiques. Les participants rencontreront ainsi « ceux qui vivent au quotidien ce qui nous fait frissonner dans les polars ». Ils auront la chance d’entendre un spécialiste des scènes de crime, mais aussi le commissaire Christophe Gavat (auteur de polars par ailleurs), des chroniqueurs judiciaires et journalistes spécialisés dans les faits divers.

Des conversations en terrasse, des dédicaces sous les arbres

Les terrasses de Lyon seront associées au festival pour la première fois. Des rencontres intimistes et propices aux échanges entre les auteurs et les lecteurs seront organisées sur différentes terrasses du centre-ville (celles du restaurant le Cintra et de l’hôtel Globe and Cécile), sur les rooftops du Collège Hôtel et de Maison Nô et sur la péniche La Barge.

Ne manquez pas non plus les promenades littéraires qui vous emmèneront sur les traces de Frédéric Dard, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance, et sur les pas de l’Horloger de Saint-Paul, en guise d’hommage à Bertrand Tavernier décédé au mois de mars. Quant à la grande enquête, elle se déroulera cette fois sur quinze jours (jusqu’au 18 juillet). Les détectives devront emprunter deux parcours dans leur totalité afin de résoudre l’énigme qui leur sera proposée. Ils auront de fait, la possibilité de mener leurs investigations durant plusieurs jours.

Enfin, la « grande librairie » du polar (réunion de 10 libraires indépendants) prendra ses quartiers sur les quais du Rhône tandis que les auteurs pour la jeunesse dédicaceront leurs ouvrages sous les arbres du parc de la Tête d'Or. A noter que le prix Quais du Polar-20 Minutes sera remis le 2 juillet à 12h30 au palais de la Bourse.