« L'accusé », dispo sur Netflix, est peut-être le chef d’œuvre d'Oriol Paulo, nouveau maître (espagnol) du suspense — Atresmedia Cine

Oriol Paulo, le maître espagnol du suspense sur Netflix

Si l’on croit le top 10 de Netflix, vous êtes toujours accros à Innocent, peut-être grâce à 20 Minutes. Si elle est vendue comme une des nombreuses adaptations de Harlan Coben sur la plateforme, cette série est aussi et surtout l’œuvre du scénariste et réalisateur espagnol Oriol Paulo. Il transcende ici le matériau d’origine, un roman très classique et très proche de Ne le dis à personne, pour offrir le meilleur du polar à twists, tendu et incarné, et dont il a fait sa spécialité.

Déjà à l’écriture des Yeux de Julia (en VOD) et Esquestro (sur Netflix), Orio Paulo passe à la réalisation avec The Body (sur MyCanal) sur la disparition du cadavre d’une femme d’affaires dans une morgue. Le film flirte entre le thriller parano et le film fantastique, et surprend jusqu’à son final inattendu. S’il est également l’auteur du récent et émouvant Mirage (sur Netflix), son chef-d’œuvre reste L'Accusé (sur Netflix), où Mario Casas, également tête d’affiche d’Innocent, joue un businessman qui se réveille à côté du corps sans vie de sa maîtresse dans un hôtel. On vous défie de deviner le twist final !

« Adolescence explosive », le renouveau de la rom com sur Prime Video

La comédie romantique a ses codes, ses clichés aussi, et puis splash ! Un adolescent explose en mille morceaux en plein cours. Hein ? Un lycée du New Jersey est victime d’explosions spontanées parmi ses élèves, et plus précisément ses terminales, et c’est bien sûr le moment tout sauf idéal pour Mara et Dylan de tomber amoureux. Avec son pitch barré, Adolescence explosive tient autant du teen movie, de la rom com que de la comédie noire. Le film, disponible sur Amazon Prime Video, pourrait s’écrouler à tout moment, mais trouve un équilibre miraculeux grâce à une écriture inspirée et l’alchimie de son duo, Katherine Langford et Charlie Plummer.

Les « Pitch Meetings » de Ryan George sur YouTube

Si vous êtes fans de cinéma, et plus particulièrement de blockbusters, vous connaissez sûrement les « honest trailers » qui parodient les bandes-annonces hollywoodiennes et appuient là où ça fait mal… et rire. D’un concept proche, Ryan George a lancé les « pitch meetings » pour le site américain Screen Rant, où comment un auteur va pitcher son nouveau film à un producteur des grands studios. Ryan George joue les deux rôles, et c’est aussi simple qu’hilarant. L’humoriste met au jour tous les raccourcis, problèmes et autres incohérences de vos films préférés, ou détestés. Son dernier forfait, Army of the Dead, est un modèle du genre et de fou rire ! A noter que si les vidéos sont en anglais, le sous-titrage et la traduction automatiques de YouTube permettent d’en profiter.

« Bons baisers de la planète Schtroumpf » sur Arte.tv

Alors que la nouvelle série animée, et 3D, vient de commencer sur TFOU, un documentaire, disponible sur Arte.tv, revient sur comment les petits bonshommes bleus sont devenus des icônes mondiales. De Bruxelles à Los Angeles en passant par Dubaï, le réalisateur Jean-Marc Panis part à la rencontre des fans, des spécialistes et des créateurs, de la fille de Peyo, Véronique Culliford, à Gérard Hernandez, voix reconnaissable entre toutes du Grand Schtroumpf. Schtroumpfant !