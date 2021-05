Le musée Carnavalet-Histoire de Paris lors de son inauguration le 26 mai 2021 — /ACCORSINI JEANNE/SIPA

Les visiteurs pressés de découvrir le plus ancien musée de la capitale ont trouvé porte close. Le Musée Carnavalet-Histoire de Paris, qui devait rouvrir au public ce samedi après quatre ans de travaux, n’a pas pu accueillir de visiteurs en raison d’un mouvement social.

Situé au cœur du Marais, l’établissement a été bloqué par des agents de Paris Musées travaillant dans l’établissement, en grève contre de nouvelles règles de temps de travail. Le musée a été contraint de fermer toute la journée de samedi, pour laquelle tous les créneaux de réservation étaient remplis. Il pourra néanmoins rouvrir dimanche.

La loi de transformation de la fonction publique, nerf de la guerre

Interrogée par l’AFP, la Ville de Paris a précisé que les revendications portaient sur la mise en place des 1.607 heures au sein du personnel de la mairie. Il s’agit de la durée légale du travail imposée à toutes les collectivités par la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui a mis fin aux situations dérogatoires. Les agents de Paris Musées bénéficient des règles du temps de travail appliquées aux agents de la Ville de Paris.

« La Ville de Paris n’est pas à l’initiative de cette loi, et l’exécutif municipal en désapprouve les objectifs, en n’ayant malheureusement pas d’autre choix que de la mettre en œuvre », a-t-on ajouté, alors que des négociations sur le sujet sont en cours avec les syndicats.

Certaines revendications « sont plus spécifiques à Paris Musées et au musée Carnavalet, comme le recrutement d’effectifs supplémentaires et la revalorisation de la prime dominicale », selon la municipalité.

Un musée fermé depuis près de cinq ans

L’édifice était fermé depuis octobre 2016 pour pouvoir mener une rénovation intégrale, du ravalement des façades et des toitures jusqu’à la mise aux normes du site, pour un budget de 58,3 millions d’euros. La maire de Paris Anne Hidalgo et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot l’avaient inauguré mercredi.

Ouvert en 1880, le musée possède quelque 625.000 œuvres retraçant l’histoire de Paris de la Préhistoire à nos jours, dans deux hôtels particuliers historiques du Marais.