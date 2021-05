«Ao Ashi», un nouveau manga de foot édité en France par Mangestu — Ao Ashi © Yugo KOBAYASHI, Naohiko UENO / First Published in Japan in 2015 by SHOGAKUKAN

Un jeune surdoué du ballon rond, repéré par un entraîneur pas comme les autres, et leur ascension aux sommets du football japonais… Si l’intrigue du nouveau mangaAo Ashi vous rappelle quelque chose, c’est normal, c’est la même que celle du culte Captain Tsubaba, alias Olive et Tom. Mais la comparaison s’arrête là.

Les deux titres partagent les mêmes codes du shônen, une même fièvre sportive, et pourtant, très vite, le manga de Yugo Kobayashi et Naohiko Ueno trouve sa propre identité, grâce à son héros Ashito Aoi, jeune chien fou loin du très (trop) sage Tsubasa, des personnages secondaires attachants et surtout un trait à la fois riche et puissant.

Une adaptation animée pour 2022

Il existe déjà d’autres mangas de foot, et des très bons (Angel Voice chez Kana, Whistle chez Panini), et si Ao Ashi s’inscrit dans leur sillon, il apporte ce qu’il faut de nouveauté, comme un changement d’arène, abandonnant le cadre scolaire pour le milieu du sport. Ashito doit ainsi passer des tests de détection du grand club Tokyo City Esperion, et ce n’est que le début d’une aventure qui court sur plus de 20 de tomes et est toujours en cours de publication au Japon.

La toute récente annonce d’une adaptation animée pour 2022 devrait d’ailleurs lui assurer de nouveaux supporteurs, et un coup de boost sur les ventes comme pour les mangas Jujustu Kaisen ou Tokyo Revengers avant lui. Si la sortie d’Ao Ashi concorde idéalement avec l’Euro de football, elle marque également l’arrivée d’un nouvel éditeur, Mangetsu, sur un marché du manga plus dynamique que jamais.