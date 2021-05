SERIE CULTE L’exposition pop-up « The One in Chicago » («Celui à Chicago »), inaugurée fin 2020, contient des reproductions des plateaux de tournage et de nombreux accessoires de « Friends »

Etats-Unis : Le pop-up Friends de Chicago cartonne avec la diffusion de l'émission retrouvailles — 20 Minutes

Tester le confort des fauteuils de Joey et Chandler, c’est possible à Chicago. L’exposition pop-up The One in Chicago (Celui à Chicago), inaugurée fin 2020, contient des reproductions des plateaux de tournage et de nombreux accessoires de la série Friends. Depuis l’annonce de la diffusion de l’émission spéciale retrouvailles des acteurs et actrices de la série culte, l’expo fait un carton.

« Ça me rappelle vraiment le 25e anniversaire, qui ne remonte qu’à un an et demi », explique Jon Meeker, directeur des opérations de « The Friends Experience ». « Tout le monde parle de Friends, tout le monde adore. On a fait salle comble à Chicago, on fait salle comble à New York ce week-end. »

Dans ce pop-up, on peut galérer avec le canapé de Ross en criant « Pivot », faire semblant de boire un café au Central Perk ou encore rejouer la fin du générique. Le lieu abrite également une exposition rassemblant de nombreux accessoires de la mythique série.

Un pop-up similaire existe à New York. Si vous voulez tenter l’expérience, il faudra payer la somme de 45 dollars, soit 37 euros.