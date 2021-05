THEÂTRE Le théâtre national de La Criée à Marseille, occupé deux mois et demi, a annulé les représentations jusqu’au moins début juin

La Criée, scène nationale de théâtre à Marseille, est occupée depuis le 15 mars — C.Delabroy/20 Minutes

Le rideau restera fermé pendant encore plusieurs jours. Occupée depuis le 15 mars dernier par des intermittents du spectacle, le Théâtre de la Criée à Marseille a annoncé ce jeudi l'annulation​ des représentations prévues début juin, en raison de « l’impossibilité d’accueillir le public jusqu’à nouvel ordre ».

Le « blocage » de la grande salle et du restaurant rend l’accueil du public « incompatible avec l’occupation dans sa forme actuelle, compte tenu des réglementations de sécurité et des protocoles sanitaires en vigueur », fait savoir la Direction de la Criée dans un communiqué.

La réforme de l’assurance chômage dans le viseur des manifestants

Le théâtre annule le concert de Pierre Goy & Liana Mosca prévu le 1er juin et les représentations de Winterreise d’Angelin Preljocaj initialement prévues les 4, 5 et 6 juin. « Il y a urgence » à rouvrir, plaidait une semaine plus tôt la directrice de ce théâtre national, Macha Makeïeff. Le théâtre avait alors déjà annulé les premières représentations, prévues en mai.

Au Théâtre de la Criée, des dizaines de personnes, dont des intermittents du spectacle, des étudiants et des sans-abri occupent 24 heures sur 24 le théâtre pour réclamer l’abandon de la réforme de l’assurance chômage qui doit entrer en vigueur début juillet et la prolongation de l’année blanche après des mois d’inactivité. Ils inscrivent aussi leur mouvement dans une convergence de luttes anti-raciste, anti-sexiste ou contre les violences policières.