Retraité actif, il n’est pas question de se reposer sur ses lauriers pour Booba. Invité de Léa Salamé sur France Inter ce jeudi matin, l’artiste et producteur s’est exprimé sur quelques projets musicaux à venir, dont la sortie d’un nouveau titre vendredi, intitulé Plaza Athénée. Un morceau qu’il décrit comme un « puzzle de mots et de pensées », qui sortira sur Ultra Radio, son nouveau média.

« Une playlist qu’on lance sur toutes les plateformes, qu’on réactualisera à peu près tous les mois et qui fera découvrir de nouveaux talents africains, anglais… », a-t-il expliqué. L’objectif ? Mettre en lumière des artistes encore peu connus. « Les artistes en général, mais en Afrique oui ça me tient à cœur parce que c’est un continent bourré de talents mais malheureusement ils manquent de plateformes et de visibilité », a-t-il ajouté.

Trop de gros mots dans « Petite fille »

Autre projet à venir, une nouvelle version de Petite fille devrait voir le jour. Questionné sur son parcours, Booba a estimé se tromper « rarement », tout en précisant que lorsque c’était le cas, il changeait d’avis. « Par exemple dans la chanson Petite fille je dis quelques gros mots et je pense que je vais retourner en studio refaire une version sans ces quelques gros mots », a-t-il dit pour illustrer ses propos. Une décision prise pour sa petite fille Luna, à qui est dédié ce titre ? « Ce n’est même pas pour elle, c’est plus pour moi », a-t-il précisé.

L’artiste a également donné son point de vue sur l’hymne de l’équipe de France composé par Youssoupha. « Je ne sais pas qui l’a appelé pour faire un hymne. Il n’est pas dans le top, ça fait longtemps qu’il n’a rien fait d’extraordinaire. Et la chanson n’est pas terrible du tout. Coup d’épée dans l’eau », a-t-il jugé.

Et quid de sa propre carrière ? Il n’est pas vraiment temps de se poser pour Booba. « Je vais continuer à chanter tant que j’apprécierai mes morceaux, mais de manière aléatoire on va dire. Par exemple je sors un nouveau morceau vendredi, j’en sortirai d’autres et puis quand j’estimerai que je suis rincé, j’arrêterai. Là je ne suis pas rincé », a-t-il déclaré.