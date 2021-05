Estelle Tolliac, lauréate du prix 20 Minutes du roman avec Noir de Lune — M.WILLEQUET

Récompensé par le prix 20 Minutes, l’excellent roman d’aventures Noir de Lune est en lice pour décrocher un des prix des lecteurs du site Babelio.

Le premier livre d’Estelle Tolliac est sélectionné dans la catégorie « Imaginaire ».

Les lecteurs ont jusqu’au 1er juin pour voter sur Babelio.com.

Après le prix 20 Minutes du roman, un prix Babelio ? Le célèbre site dédié aux livres a sélectionné Noir de Lune pour son Prix des Lecteurs, dont les votes sont ouverts à tous jusqu'au 1er juin. Le premier roman d' Estelle Tolliac fait partie des dix livres les plus appréciés par les 1.140.000 membres de Babelio dans la catégorie «Imaginaire».

Si comme eux, comme nous, et comme Maxime Chattam qui présidait notre jury, vous l’avez lu et vous l’avez aimé, nous ne pouvons que vous encourager à accorder votre suffrage à ce roman d’aventures salué par les lecteurs contributeurs de 20 Minutes pour le « sentiment de jubilation » qu’il procure et son souffle romanesque qui «frôle la perfection».

« Quel plaisir et quelle fierté »

Interrogée ce mardi par 20 Minutes, Estelle Tolliac est « enchantée et honorée » de cette sélection. « Je vois que je côtoie de grands noms comme ceux de Virginie Grimaldi, Victor Dixen ou Riad Sattouf (dans d’autres catégories que la mienne). Pour moi qui suis grande lectrice et de tous genres, quel plaisir et quelle fierté ! »

Mais pour la romancière, également prof de lycée en Haute Savoie, c’est aussi une nouvelle occasion de faire connaître Noir de Lune et sa suite Bleu de Lune, « car 2020 et 2021 sont des années bien complexes pour aller au-devant de son lectorat ».

Un seul livre primé dans chacune des dix catégories

Babelio a sélectionné cent livres au total, dix ouvrages dans dix catégories différentes : littérature française, littérature étrangère, non-fiction, roman policier et thriller, littérature de l’imaginaire, roman d’amour, littérature jeunesse, littérature jeune adulte, bande dessinée, manga. Un seul livre sera primé dans chacune des dix catégories, ce qui fera dix lauréats au total.

Leur récompense ? Une belle mise en avant à travers « une campagne d’habillage de 100.000 affichages sur trois semaines sur Babelio » et « un e-mailing envoyé aux 530.000 abonnés de la newsletter » du site. Et même si Noir de Lune ne l’emporte pas dans sa catégorie (ce qu’on n’ose imaginer, grâce à vous), le livre d’Estelle Tolliac restera « mis en avant sur la page d’accueil et dans le menu de Babelio pendant les six mois qui suivront la remise des prix », comme les 99 autres finalistes.

L’an dernier, plus de 11.500 lecteurs avaient voté pour élire les dix lauréats. Et c’est Pénélope Bagieu pour son adaptation de Sacrée Sorcière en BD qui était arrivée en tête, toutes catégories confondues.