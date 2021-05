La billetterie du Main Square Festival 2017 est ouverte. — M.LIBERT/20 MINUTES

Le coronavirus a eu raison des deux éditions 2020 et 2021 du Main Square festival.

La prochaine doit avoir lieu en 2022, à Arras, avec Sting en tête d’affiche.

Pour 2021, l’organisation du festival a prévu plusieurs concerts filmés dans des lieux emblématiques des Hauts-de-France.

Eparpillé façon puzzle. L’épidémie de coronavirus aura eu raison des éditions 2020 et 2021 du Main Square festival d’Arras, l’organisation ayant préféré annuler plutôt que de voir un public restreint, assis et masqué. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura aucun concert estampillé Main Square cette année. Mieux, il y en aura même plusieurs.

Si tout va bien d’ici là, la prochaine édition du Main Square festival aura lieu en juillet 2022 à Arras. Et lorsque l’organisation avait annoncé le report, elle avait aussi expliqué qu’une surprise était en préparation pour 2021. Cette surprise, c’est « Main Square en balade ». Dans un communiqué, reçu ce mercredi, l’équipe du festival explique : « Ce projet, c’est huit concerts dans huit lieux emblématiques des Hauts-de-France ».

Du beau monde dans de beaux endroits

Le 31 mai, Patrice se produira sur l’île aux Fagots des Hortillonnages à Amiens, dans la Somme. Marcel et son orchestre enflammera le Stade Bollaert-Delelis à Lens, dans le Pas-de-Calais le 1er juin. Dans le beffroi de l’hôtel de ville d’Arras, le groupe Feu ! Chatterton jouera le 2 juin. Le groupe Yseult, en formation piano voix, aura comme scène le Château de Chantilly, dans l’Oise. Depuis le sommet du terril d’Haillicourt résonnera le son d’Henri PFR. Skip the Use va faire péter les watts dans l’écrin du Familistère de Guise, dans l’Aisne, le 5 juin. Le 7 juin, au Théâtre élisabéthain du Château d’Hardelot, à Condette, dans le Pas-de-Calais, jouera P.R2B. Le dernier concert sera donné par Chilla au FRAC Grand Large, à Dunkerque, dans le Nord, le 10 juin.

« Ces concerts exclusifs seront filmés, captés et diffusés en ligne sur le site officiel du festival ainsi que sur ses réseaux sociaux et ceux de ses partenaires, les 2, 3 et 4 juillet prochains », détaille le communiqué. Mais il y a mieux. Les personnes qui ont acheté des billets pour les éditions 2020, 2021 ou 2022 du Main Square auront la possibilité d’assister aux tournages de ces concerts, « dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur ». Pour cela, il faut s’inscrire sur le site du festival pour participer au tirage au sort. Vite, car les inscriptions ne sont ouvertes que 24 heures à partir de ce mercredi, 10 heures.