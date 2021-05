Felixir est le sosie d'Harry Potter (mais il a encore du mal à voir la ressemblance) — 20 Minutes

Chaque mois, 20 Minutes dresse le portrait d’un influenceur ou une influenceuse au million d’abonnés sur TikTok.

Félix Lalo, lui, s’est lancé sur la plateforme en février dernier et a déjà atteint un million et demi de followers grâce à sa ressemblance avec Daniel Radcliffe, alias Harry Potter.

Ne lui dites pas qu’il ressemble à Harry Potter, il n’y croirait pas. Pourtant, c’est en jouant sur sa similitude avec Daniel Radcliffe que Félix Lalo a réussi à dépasser le million d’abonnés sur TikTok. Et ce, en seulement un mois et demi. « Je ne m’y attendais pas du tout parce qu’il y a encore six mois, quand on me disait que je ressemblais à Harry Potter, ça m’énervait », raconte-t-il à 20 Minutes. De par sa ressemblance avec le sorcier le plus célèbre au monde, le jeune homme de 25 ans est parvenu à toucher rapidement la base fidèle des fans des romans et des films dans le monde entier.

TikTok, tremplin musical

Il y a encore peu, Félix vivait à Londres où il a suivi un cursus universitaire dans le domaine de la musique. Se produire devant des centaines de personnes, gérer la pression en studio et apprendre les ficelles du métier sont quelques-unes des compétences qu’il a acquises au fil du temps. Depuis trois ans, il est à la tête de sa propre boîte de production, Félix Lalo Prod. Avec cette corde à son arc, le musicien compte se lancer dans la pub, composer des musiques de films ou de documentaires.

Guitariste depuis l’âge de neuf ans, celui qui se décrit aussi comme « compositeur, parolier et chanteur » s’est posé des questions avant de mettre en ligne sa première vidéo sur TikTok, au début du mois de février dernier. « Je ne voulais pas associer ma musique au mec qui fait des vidéos axées Harry Potter, avoue-t-il. Mais en même temps, je me suis dit que ça pouvait être marrant et je n’avais rien d’autre à faire parce que clairement, la musique ça n’avançait pas » en raison de la crise sanitaire.

Visiblement, Félix a fait le bon choix puisque la popularité de son compte TikTok se ressent même sur Instagram. « Quand j’ai commencé TikTok, j’avais 300 abonnés sur mon Instagram. On est à 20.000 maintenant », avance-t-il, avant d’ajouter qu’il compte bien profiter de cette lumière pour faire la promotion de sa musique.

Des autographes signés en masse

Avant que la magie n’opère, Félix a dû investir dans quelques déguisements pour se transformer en Harry Potter. Une chemise blanche, une cravate Gryffondor, une paire de lunettes rondes et le tour était joué. Il n’a pas fallu grand-chose de plus pour que de nombreuses personnes le prennent pour Daniel Radcliffe, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. « Quand j’ai fait la mèche sur le côté, ça a pris trois minutes. Je suis sorti de chez le coiffeur et trois minutes après, il y a une petite qui m’a demandé un autographe. J’ai signé Félix Lalo », rigole-t-il.

Dans les bars, les restaurants, au cinéma, impossible pour Félix de s’offrir une soirée tranquillement sans se faire alpaguer par des passants réclamant selfies et imitations. Malgré ces sollicitations régulières, se lancer sur TikTok n’a pas été chose facile pour celui qui compte désormais un million et demi de followers. « Ne trouvant pas que la ressemblance était majeure, c’était dur de commencer, dit-il. Ça m’a pris trois vidéos afin d’être vraiment à l’aise. »

Si la possibilité lui était offerte, Félix pourrait tenter de devenir un influenceur à temps plein « mais pas à Dubaï », ironise-t-il alors que certaines marques le contactent déjà pour des placements de produits. En attendant de voir cette opportunité se concrétiser, le Harry Potter français rêverait d’avoir une baguette magique pour chanter en live le plus vite possible.