La Secret Place — N. Bonzom / Maxele Presse

Il est (enfin) possible de s’inscrire aux deux concerts tests, organisés les 5 et 6 juin à la Secret Place, à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier (Hérault). C’est ici.

Les Fatals Picards, qui avaient représenté la France à l’Eurovision en 2007, seront à l’affiche, le samedi, avec les Washington Dead Cats. Le dimanche, Boomerang et Palavas Surfers prendront le relais. Ces concerts tests, qui seront organisés entre 18 heures et 20 heures 30, seront le support d’une étude, qui doit permettre de savoir si oui ou non le Covid-19 circule dans ce type d’événement, et dans quelles conditions. Et ainsi, à l’Etat, d’affiner les protocoles sanitaires à mettre en place dans les concerts.

Des cadeaux

Pour chaque concert, 215 assisteront à l’événement et 430 le verront depuis chez eux, en streaming. Chaque groupe sera tiré au sort. « L’étude permettra de comparer le nombre de nouveaux cas, dans un groupe qui va assister à un concert, et un autre qui n’y assiste pas », confiait jeudi Lionel Moulis, docteur en santé publique au CHU. Les participants seront testés avant, avec des tests salivaires Easy Cov, et sept jours après. Seules les personnes négatives pourront participer à l’étude.

Sur place, tout le monde devra porter un masque, mais la distanciation ne sera pas obligatoire. Et le bar extérieur sera ouvert, mais avec des mesures strictes. Et pour donner envie aux participants de revenir se faire tester, sept jours plus tard, la Secret Place leur offrira (notamment) des places de concert, pour assister à ses 25 ans.