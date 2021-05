A 14 ans, cet adolescent corse devient le plus jeune Grand Maître International de l'histoire des échecs en France — Pixabay

Vous avez peut-être le double de son âge et toujours pas compris les tenants et aboutissants de ce jeu de stratégie. Mais à seulement 14 ans, Marc’Andria Maurizzi pourrait mettre quiconque à l’amende aux échecs, puisque ce jeune adolescent corse est devenu le plus jeune Grand Maître International de l’histoire de la discipline en France, selon une information de France 3.

Le jeune Bastiais n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il a été il y a quatre ans, à l’âge de dix ans, ni plus ni moins champion d’Europe d’échec. Voilà, il ne reste plus qu’à ressortir du placard votre damier… et s’armer d’un peu de patience et d’humilité.