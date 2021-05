La série « The Underground Railroad » est disponible sur Prime Video. — KYLEBONOKAPLAN

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

La bouleversante série « The Underground Railroad » sur Prime Video

Après le multirécompensé Moonlight (dont l’Oscar du meilleur film en 2017), puis plus récemment Si Beale Street pouvait parler, le réalisateur Barry Jenkins revient avec la série The Underground Railroad. Adaptée du roman éponyme de Colson Whitehead (prix Pulitzer en 2017), l’histoire porte sur la fuite d’une jeune esclave à la fin du 19e siècle aux Etats-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Au fil des dix épisodes, on suit ainsi les combats et la quête de Cora Randall (incarnée par l’actrice Thuso Mbedu), qui après s’être échappée d’une plantation en Géorgie, tente de rejoindre un « chemin de fer clandestin » qui pourrait la guider vers la liberté. Un récit bouleversant, à découvrir sur Amazon Prime Video.

Harlan Coben sur Netflix

Autre série adaptée d’un roman, The Innocent est disponible depuis fin avril sur Netflix. Il s’agit de la 4e adaptation d’un livre de l’auteur américain Harlan Coben, avec qui la plateforme a signé un contrat pour 14 de ses œuvres. Le pitch de cette nouvelle série en huit épisodes ? Lors d’une soirée étudiante, Mateo (Mario Casas), le personnage principal, tue involontairement un jeune homme lors d’une bagarre, un meurtre pour lequel il est condamné à quatre ans de prison. A sa sortie, il tente de reconstruire sa vie avec Olivia (Aura Garrido), avec qui il va avoir un enfant. Mais le passé de la jeune femme et un nouveau meurtre vont rattraper le couple…

Arte fête les 40 ans d’Indy

Quarante bougies à souffler, ça se fête ! En 1981, sortait Les Aventuriers de l’arche perdue, le tout premier épisode de la saga Indiana Jones réalisée par Steven Spielberg. A l’occasion de cet anniversaire, Arte diffuse un documentaire réalisé par Clelia Cohen et Antoine Coursat en 2020, sur la naissance de cette saga, qui compte parmi les plus grands succès du réalisateur. Grâce à des images d’archives et des interviews, ce film retrace également l’histoire d’Henry Walton Jones Jr., aka « Indiana Jones », l’archéologue le plus connu du cinéma, incarné par Harrison Ford.

Les aventures de Florence Aubenas sur France Culture

Disponible depuis fin avril sur France Culture, le podcast intitulé Florence Aubenas: l'aventure du réel, réalisé par Doria Zenine, revient en cinq épisodes sur la vie fascinante de la journaliste, grande reporter au Monde. Dans une série d’entretiens menés par Pauline Chanu, Florence Aubenas se livre sur ses débuts au journal Libération, puis sur ses reportages de guerre, au Rwanda ou encore en Irak, où elle fut retenue en otage durant 157 jours en 2005. Elle revient également sur son long reportage à Ouistreham quatre ans plus tard, où pendant six mois, elle est devenue femme de ménage pour enquêter sur la réalité du travail précaire. Un podcast intimiste et passionnant autour de cette journaliste en perpétuelle quête du réel.