BTS dans « Butter » — Capture d'écran/YouTube

Ça deviendrait presque la routine pour eux… L’été dernier, les sept garçons de BTS dévoilaient en grande pompe le clip de Dynamite, leur première chanson entièrement interprétée en anglais. À l’époque, 20 Minutes rapportait qu’ils avaient battu le record de la vidéo la plus vue en 24 heures sur YouTube. Non, nous ne sommes pas dans une boucle temporelle mais, près d’un an plus tard, le groupe a encore battu son propre record ce 21 mai 2021 avec Butter.

Deuxième single intégralement chanté en anglais, le clip de Butter a enregistré 112,8 millions de visionnages en 24 heures, selon le compteur de vues public de YouTube. Comme si cela ne suffisait pas, BTS a également enregistré un second record avec leur nouvelle chanson : 3,9 millions de fans se sont connectés simultanément en direct pour découvrir ce clip.

Même s’ils n’ont visiblement pas besoin de promotion particulière pour cartonner, les membres de BTS se produiront sur la scène des Billboard Music Awards ce dimanche 23 mai. Ils y interpréteront Butter pour la première fois en live. Les sept garçons sont également nommés dans quatre catégories : meilleur duo/groupe, meilleur artiste social, artiste aux meilleures ventes et meilleure vente de chansons pour Dynamite.