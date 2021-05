Laurence Boccolini a commenté seule les demi-finales de l'Eurovision 2021, et commentera la finale au côté de Stéphane Bern. — Darius SALIMI - FTV

Ce samedi, dès 21h sur France 2, Laurence Boccolini commentera la finale de l’Eurovision 2021 avec Stéphane Bern, en direct de Rotterdam (Pays-Bas).

20 Minutes a demandé à Laurence Boccolini de lui livrer ses chansons Eurovision préférées.

Cette année, alors qu'on ne lui a pas permis de répondre Voilà de Barbara Pravi, elle a répondu que sa chanson préférée de cette édition est celle du Portugal.

De notre envoyé spécial à Rotterdam (Pays-Bas)

Elle a commenté seule les demi-finales de l’Eurovision sur Culturebox et elle a fait l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, la qualité des interventions de Laurence Boccolini a été saluée. « Elle commente ça comme une compétition sportive et prend le concours au sérieux », pouvait-on lire entre une foule d’autres réactions dithyrambiques. Il faut dire que l’animatrice est parfaitement à son aise, étant une grande amatrice de l’Eurovision qu’elle « regarde depuis toute petite ». « Il y a plusieurs niveaux de lecture de ce spectacle : [l’aspect] musical, fashion, humain, l’humour. J’espère qu’on arrivera à faire vivre tout ça », annonçait-elle le mois dernier lors de la conférence de presse organisée par France Télévisions. Ce samedi, elle sera de retour derrière le micro dès 21 heures sur France 2, au côté de Stéphane Bern, pour faire vivre la finale aux téléspectateurs et téléspectatrices depuis l’Ahoy Arena de Rotterdam. En attendant le début des réjouissances, 20 Minutes lui a demandé sa playlist idéale Eurovision.

Quel est votre premier souvenir d’Eurovision ?

Non Ho l’Età, de l’Italienne Giliola Cinquetti, qui a remporté l’Eurovision en 1964. J’avais 1 an, mais c’est une chanson qu’on a longtemps chanté chez moi…

Quelle est votre chanson préférée de l’Eurovision toutes éditions confondues ?

Il y en a trop. Si je dis Waterloo d’Abba, gagnante pour la Suède en 1974, c’est très convenu. Si je dis Arcade avec laquelle le Néerlandais Duncan Laurence a remporté le concours il y a deux ans, on va penser que je suis langue de bois, alors que j’adore vraiment cette chanson. Alors je dirais Si la vie est cadeau de Corinne Hermès, qui avait gagné pour le Luxembourg en 1983 ! Je la hurle chez moi, avec les gestes, quand je suis seule…

Quelle est votre chanson préférée de l’Eurovision 2021 (en dehors de « Voilà » de Barbara Pravi) ?

Celle du Portugal : Love Is On My Side, interprétée par le groupe Black Mamba.

Quelle chanson feriez-vous écouter à quelqu’un qui a des préjugés sur l’Eurovision ?

Celle avec laquelle le Portugal a remporté sa première victoire, en 2017 : Amar Pelos Dois de Salvador Sobral.

Quelle est votre chanson « plaisir coupable » de l’Eurovision ?

Ding-A-Dong de Teach-In. Le groupe néerlandais avait gagné le concours en 1975 avec ce titre. C’était la dernière victoire des Pays-Bas, jusqu’à celle de Duncan Laurence en 2019. Je pense connaître cette chanson par cœur.