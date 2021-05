Eurovision 2021 EN DIRECT : Il n’y a que dix places pour la finale…

20h35 : Coup d’envoi dans 25 minutes !

Bonsoir, je suis en direct de la salle de presse de l’Eurovision 2021, à la Ahoy Rotterdam (Pays-Bas), prêt à vivre avec vous cette deuxième demi-finale, retransmise en direct sur Culturebox (le canal 14), et à vous présenter chaque artiste et les anecdotes les concernant. Allez chercher une feuille de papier, munissez-vous d’un stylo, et préparez-vous à attribuer vos notes aux dix-sept chansons en compétition ce soir. J’attendS de découvrir vos Top 10 dans les commentaires ! N'hésitez pas à me poser vos questions sur le concours, j'y répondrai avant l'annonce des résultats.