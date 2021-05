Le groupe Daði og Gagnamagnið lors de sa deuxième répétition sur la scène de l'Eurovision, le 13 mai 2021. — UER / Thomas Hanses

Le groupe Daði et Gagnamagnið, représente l'Islande à l'Eurovision 2021 avec la chanson 10 Years.

Un des membres du groupe a été testé positif au Covid-19 ce mercredi matin.

Le groupe reste en compétition mais ce sera vraisemblablement l'enregistrement de l'une de leurs répétitions qui sera diffusée lors de la demi-finale de jeudi.

De notre envoyé spécial à Rotterdam (Pays-Bas)

Coup dur pour l’un des favoris de l’Eurovision. Ce mercredi matin, le chanteur islandais Daði Freyr a révélé sur Twitter que l’un des membres de son groupe Gagnamagnið venait d’être testé positif au Covid-19. « Cela signifie probablement que nous ne participerons pas aux répétitions du jour, ni au show de demain », a-t-il expliqué.

L’artiste a ajouté : « Nous avons tous fait très attention durant tout notre séjour, donc ce résultat nous surprend beaucoup. »

Le groupe – qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, dans le Top 5 des plus sérieux prétendants à la victoire, selon les bookmakers – devait notamment se produire ce mercredi soir lors du « jury show », au cours duquel les jurys internationaux attribuent leurs points comptant pour les résultats de la demi-finale de ce jeudi.

Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que les autres membres du groupe ont été testés négatifs, mais qu'ils ne souhaitent pas se produire sur scène sans l'un des leurs. En conséquence, il restent en compétition, mais ce sera un enregistrement de l'une de leurs dernières répétitions qui sera diffusé.

« On a travaillé tellement dur »

Johan Sigurdur, le membre testé positif, a publié une vidéo sur son compte Instagram. « Je me sens bien », explique-t-il, avant d’éclater en larmes : « C’est difficile parce qu’on a travaillé tellement dur, on voulait vraiment [participer à l’Eurovision], on l’attendait. Nous sommes fiers de notre deuxième répétition. J’espère que l’Islande et ceux qui nous soutiennent seront fiers de nous. »

Un premier cas de Covid-19 avait été décelé dimanche au sein de la délégation islandaise. Le groupe était depuis en confinement et n’avait pas pu participer à la cérémonie d’ouverture du dimanche soir. Les délégations de Malte et de la Roumanie, résidant dans le même hôtel, n’avaient pas non plus, par précaution, participé à cette soirée. Les chanteuses roumaines avaient ensuite été testées négatives au coronavirus et avaient pu participer aux répétitions de lundi et à la demi-finale de mardi.

Un phénomène mondial l’an passé

Daði et Gagnamagnið avaient fait sensation l’année dernière avec Think About Things, la chanson avec laquelle ils auraient représenté l’Islande si l’Eurovision n’avait pas été annulée. Le morceau était devenu un phénomène mondial.

Cette année, le groupe retente sa chance avec 10 Years. Il sera en lice dans la demi-finale qui sera retransmise en direct, jeudi, dès 21h, sur Culturebox (canal 14). En cas de qualification pour la finale, il ne devrait vraisemblablement pas être autorisé à chanter sur scène.