Mel B lors de la Mostra de Venise en 2019. — Arthur Mola/AP/SIPA

Cinq minutes glaçantes pour alerter. L’ancienne Spice Girl Mel B participe à une campagne de sensibilisation sur les violences conjugales, à l’initiative de l’association britannique Women’s Aid, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Elle figure ainsi dans un clip du pianiste Fabio D'Andrea, intitulé Love Should Not Hurt, où elle incarne une femme battue par son compagnon.

Durant plusieurs minutes, et avec comme seule musique des notes de piano, on découvre les deux facettes de ce couple : en public, où il semble filer le parfait amour, et en privé, où la femme est rouée de coups. Un clip particulièrement éprouvant où Mel B apparaît défigurée, le visage tuméfié, sous l’emprise d’un homme violent. Une vidéo qui fait écho à la propre histoire de la chanteuse.

« Vous vivez dans un cauchemar »

C’est en 2017, en plein divorce avec Stephen Belafonte, que Melanie Brown avait révélé avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-mari durant plusieurs années. Elle avait fait part de son calvaire dans un très long post Instagram. Depuis la chanteuse lutte contre les violences conjugales, et encourage notamment les femmes victimes d’abus à briser le silence. « Vous vivez dans un cauchemar, et face au monde extérieur vous dites que tout va bien parce que vous êtes tellement gêné, rongé par la culpabilité, et inquiet que personne ne vous croie », a-t-elle notamment expliqué au Guardian.

A la fin de cette vidéo, apparaît un message de l’association Women’s Aid, pour rappeler les chiffres alarmants concernant les violences conjugales : « Une femme sur trois dans le monde, environ 376 millions, est soumise à des violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime ou à des violences sexuelles de la part d’un non-partenaire ».