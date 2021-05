FESTIVAL Le plus grand festival français sera limité à une jauge de 5.000 personnes par soirée

Illustration du concert de Muse, ici en 2015 au festival des Vieilles Charrues. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

La programmation sera dévoilée vendredi matin, vers 8 h. Mais avant de connaître la guest-list du plus grand festival français, il est toujours bon d’en connaître les contours. Prévues sur dix jours au lieu de quatre, les Vieilles Charrues se dérouleront du 8 au 18 juillet. Le contexte sanitaire imposé par l’épidémie de Covid-19 en fera une édition pas comme les autres. Invité sur Europe 1 ce mardi matin, le directeur du festival a précisé qu’une seule scène serait installée, à deux pas du château. Une configuration atypique qui sera renforcée par la présence de 2.500 chaises et de gradins permettant au public de rester assis, comme le recommande le gouvernement français. « On ne sera pas attaché à sa chaise », prévient Jérôme Tréhorel.

Contrairement à d’autres mastodontes du secteur comme, le Hellfest ou les Eurockéennes, le plus grand festival français aura donc bien lieu. « On voulait absolument célébrer les retrouvailles, ne pas revivre un été silencieux », a déclaré le directeur sur Europe 1. Conformément aux recommandations du ministère de la Culture, la jauge sera limitée à 5.000 personnes par jour, soit 50.000 personnes accueillies sur dix jours (au lieu de 280.000 en quatre jours d’ordinaire).

Un pass sanitaire obligatoire

Pour y assister, les festivaliers devront être munis d’un pass sanitaire. « Un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un test PCR positif de plus de 15 jours, ou la vaccination complète », précise Jérôme Tréhorel. La programmation sera dévoilée vendredi matin, sur le site du festival. « Il y aura des belles surprises », promet son directeur.