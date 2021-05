Amandine Petit en Marianne lors du concours de Miss Univers. — Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Liberté, égalité, fraternité… Et concours de beauté ? Représentante de l’Hexagone à Miss Univers, Amandine Petit n’a pas lésiné sur les symboles pour sa première tenue de scène. Jeudi, lors du National costume show, Miss France 2021 est arrivée drapée d’une robe blanche, un bonnet phrygien sur la tête et un drapeau tricolore dans la main, la parfaite panoplie d’une Marianne. A quelques détails près.

Une fois arrivée sur scène, la miss a déboutonné sa robe, et dévoilé un « body armure » entièrement strassé. Un costume scintillant qui aurait probablement été du plus bel effet sur les barricades. « Pour moi représenter une icône française forte et inspirante me tenait à cœur », explique Amandine Petit sur son compte Instagram, en légende de la vidéo de son passage.

De Jeanne d’Arc à Marianne

Dans son message, la miss a également tenu à remercier Smaï Boutamtam, un styliste rouennais, créateur de la fameuse tenue. « Quel honneur pour moi de mettre en lumière ton talent devant le monde entier », écrit-elle. Sur son propre compte Instagram, le styliste a quant à lui expliquer le choix de cette tenue : « Nous avons choisi le thème Marianne afin de rester dans la même optique qu’avec Jeanne d’Arc [lors du concours de Miss France en décembre 2020]. Une femme forte et indépendante, et cette fois-ci symbole républicain de la France représentant nos valeurs "Liberté Egalité Fraternité" ».

Après Iris Mittenaere en 2017, la République a-t-elle une chance d’obtenir le titre de Miss Univers ? Réponse dimanche soir, lors de la grande finale.