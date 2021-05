AUTOBIOGRAPHIE Un gros livre autobiographique de plus de 300 pages et près de 1.000 photos paraît ce mercredi dans le monde entier

Billie Eilish publie ce mercredi dans le monde entier un album illustré d’un millier de photos tirées de sa collection personnelle.

Billie Eilish par Billie Eilish retrace la courte vie d'une jeune autrice-compositrice-interprète dont la personnalité est sans doute une des raisons du succès.

L’image, elle est tombée dedans quand elle était petite. Billie Eilish sort, ce mercredi et dans le monde entier, une autobiographie en forme d’album photos : Billie Eilish par Billie Eilish (Marabout). On ne les a pas comptées, mais à raison d’une, deux, trois ou quatre par page, on peut raisonnablement penser que ce gros livre de 334 pages en contient près de mille. Beaucoup plus que de mots, c’est sûr, même si la jeune chanteuse ne laisse jamais planer le moindre doute sur ce que représente pour elle chacune des images qu’elle présente.

Peu d’aspects de sa jeune vie (elle n’a que 19 ans) ne sont éludés. En parfaite instagrammeuse d’elle même, Billie Eilish part du principe qu’elle a beaucoup plus à montrer qu’à cacher. « J’ai toujours adoré être prise en photos, dit-elle pour la promo du livre. A 14 ans déjà, j’aimais vraiment, vraiment ça. Et je pense que ça se voit encore aujourd’hui. »

De sa prime enfance à sa jeune carrière de star

Les images qu’elle nous confie sont comme un millier d’instantanés de sa courte existence, de sa prime enfance à sa jeune carrière de star. On l’imagine intense. Ou peut-être pas tant que ça. « Beaucoup de gens croient que quand Ocean Eyes est sorti, en 2016, je suis tout de suite devenue une superstar, j’ai tout quitté et suis devenue célèbre. Mais ça ne s’est pas passé comme ça du tout. Ma vie est restée la même pendant un moment », s’amuse-t-elle.

La célébrité ne l’a pas grisée, l’affection de ses parents, sa complicité avec son frère Finneas, ses chiens avec lesquels elle a « toujours été trop à l’aise », la rencontre avec sa première fan, ses fous rires de gamine, ses posters de Justin Bieber dans sa chambre et ses fonds d’écran, ses premiers concerts et ses tournages qui ne se sont pas forcément passés comme elle l’espérait, parce que « ce n’est pas facile de convaincre tout un tas d’adultes expérimentés d’écouter les idées d’une fille de 15 ans ».

Et s’il n’y a rien sur sa vie sentimentale, qu’importe : Billie Eilish par Billie Eilish montre déjà qu’elle ne se prend pas pour ce qu’elle n’est pas, juste pour une jeune fille pas encore tout à fait sortie de l’enfance et qui ne se prend pas la tête pour savoir ce qu’elle deviendra.