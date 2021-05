« La Sagesse de la pieuvre » a décroché l'Oscar du meilleur documentaire 2021 et est disponible sur Netflix — Netflix

Le documentaire oscarisé « La Sagesse de la pieuvre » sur Netflix

Disponible depuis des mois sur Netflix, La Sagesse de la pieuvre connaît une seconde vie depuis qu’il a décroché l’Oscar 2021 du meilleur documentaire. Il faut dire que sa proposition est étonnante, loin du cadre habituel des documentaires animaliers. Tout commence d’ailleurs quand Craig Foster, documentariste en plein burn-out, commence à plonger dans la même eau froide à la pointe de l’Afrique du Sud. Un jour, il croise une pieuvre curieuse et décide de revenir la voir tous les jours, sans exception. Se noue alors entre eux une étrange relation, et donne à Craig une leçon de vie inattendue.

La comédie dans tous ses états et les remakes horrifiques sur MyCanal

MyCanal, c’est un peu comme Arte.tv, il y a toujours un documentaire inattendu à découvrir. Voire deux. La comédie dans tous ses états revient sur l’amour des Français pour l’humour au cinéma, avec de nombreuses interviews (de Patrice Leconte à Bruno Solo), et de ponts entre les générations. Si le doc flirte avec le « on peut plus rien dire », il pose de bonnes questions et montre que la relève est assurée, avec par exemple Jean-Pascal Zadi, et que c’était pas forcément mieux avant.

Par la même équipe, Bekind Prod, Remake don’t die s’intéresse à la folie des remakes horrifiques, en fait aussi vieille que les films d’horreur eux-mêmes, avec l’éclairage toujours passionnant de nos Masters of Horror français : Alexandre Aja, Xavier Gens, Alexandre Bustillo, Julien Maury…

« Yasuke », le premier samouraï noir sur Netflix

Déjà connu pour les séries animées Black Dynamite et Cannon Busters, le réalisateur américain, relocalisé à Tokyo, LeSean Thomas revient avec Yasuke sur Netflix, l’histoire du premier samouraï africain dans un Japon féodal déchiré par une guerre bien réelle et des forces surnaturelles. Pour mettre en scène les six épisodes de la première saison et rendre hommage à ce personnage ayant réellement existé, LeSean Thomas a fait appel au studio japonais MAPPA, célébré pour les adaptations animées des mangas Jujutsu Kaisen et L’Attaque des Titans.

Le season finale du podcast « AMIES » sur la série « Friends »

On en avait déjà parlé lors de son lancement. Deux amies, Marie Telling et Anaïs Bordages, l’une qui n’a jamais vu la série, l’autre qui la connaît par cœur, se sont lancées dans une intégrale de Friends, qu’elles débriefent dans le podcast AMIES sur Slate. Or, après 10 saisons de la série et deux fois plus d’épisodes du podcast, c’est déjà la fin. Ou presque.

Ne reste plus qu’un numéro vendredi prochain pour le season finale et le bilan de la série. Cette aventure aura permis de remettre en perspective la série, son humour, ses hauts et ses bas, certaines de ses intrigues aussi (Joychel versus Roschel). Les « amies » ne comptent pas s’arrêter à Friends, puisqu’elles se lanceront dans une intégrale Twilight cet été (pourquoi… pas), avant d’enchaîner sur une autre série culte.