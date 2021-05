Le manga « Mashle » est le meilleur lancement de l'éditeur Kazé en France, devant le déjà beau succès « The Promised Neverland » — Komoto Hajime / Shûeisha

Jujutsu Kaisen, L’Attaque des Titans, Kaguya-sama… Porté par les adaptations animées et par des titres très attendus, le manga devrait connaître une année 2021 record comme nous l’expliquions dans un récent article. Egalement évoqué, le manga Mashle réalise d’ores et déjà un petit exploit avec plus de 25.000 exemplaires pour son premier tome disponible depuis le 7 avril, auxquels s’ajoutent les 20.000 du tome 2 sorti simultanément. Il s’agit tout simplement du meilleur lancement de son éditeur Kazé, devant The Promised Neverland, et du quatrième meilleur lancement jamais réalisé en France, tous titres confondus. Okay d’accord. Les deux tomes sont en réimpression, avant la sortie du tome 3 début juin.

Prépublié dans le Weekly Shônen Jump au Japon et de facture très classique, Mashle de Hajime Komoto raconte l’histoire de Mash, jeune garçon méga costaud mais né sans pouvoirs magiques, ce qui est puni par la loi. Il doit alors intégrer une académie pour survivre. On est donc entre Harry Potter et One-Punch Man.

Ce premier record confirme la très (très) bonne santé du manga en France, avec des ventes décuplées au premier trimestre et un fait implaccable, rappelé par l’éditeur : « plus d’une BD sur deux vendue en France est un manga ».