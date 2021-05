Limitez le temps d'utilisation de TikTok, une solution qui fonctionne ? — SOPA Images/SIPA

Le combat est le même pour beaucoup à l’heure du coucher : lutter contre le sommeil ou se dire « allez, encore cinq minutes et j’arrête. » Au centre de ce dilemme intérieur, TikTok a de quoi être fière. L’application a su combiner tous les ingrédients pour accroître son caractère addictif et cela se ressent dans les chiffres.

Selon une étude menée l’an dernier aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, les jeunes de 4 à 15 ans passent en moyenne 80 minutes par jour sur la plateforme. C’est seulement cinq minutes de moins que sur YouTube. Le souci, c’est que ces 80 minutes servaient bien à faire autre chose avant que TikTok n’existe et ne connaisse une croissance fulgurante avec le confinement.

Certains utilisateurs et certaines utilisatrices de l’application s’en sont rendu compte et tentent de restreindre le temps passé à scroller jusqu’à l’infini sur des dizaines et des dizaines de vidéos. Pire encore, face à l’impossibilité de respecter leurs propres règles, des internautes décident tout simplement de supprimer l’application et de vaquer à d’autres occupations.

Vous êtes-vous déjà dit que vous passiez trop de temps sur l’application ? Faites-vous partie de ces utilisateurs et utilisatrices qui tentent de reprendre le contrôle sur le temps que vous passez devant TikTok ? Vous imposez-vous des contraintes de durée grâce aux fonctions « limites d’app » sur iOS ou « bien-être numérique » sur Android ? Avez-vous été plus radical en désinstallant le réseau social de votre téléphone ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire suivant ou en réponse en commentaire. Votre témoignage pourra être utilisé dans un prochain article.