#MUSICTOO A 71 ans, Guy Touvron est l'un des trompettistes français les plus renommés et est visé par une plainte déposée par une musicienne âgée de 25 ans

Harcèlement sexuel, agressions, les femmes réagissent avec le hashtag #Metoo — pixabay

Le 1er district de police judiciaire de Paris est saisi de l’enquête. Guy Touvron, grand trompettiste classique français qui a été reconnu à populariser cet instrument, fait l’objet d’une enquête préliminaire pour « viol », a indiqué lundi le parquet de Paris.

Disciple de Maurice André, Guy Touvron est l’un des trompettistes français les plus renommés. Ce soliste international au répertoire éclectique, du classique à la variété, a joué lors de quelques milliers de concerts dans les plus prestigieuses salles du monde et enregistré plus de 120 albums en cinquante ans de carrière, dont récemment un consacré aux compositrices méconnues avec la pianiste Dana Ciocarlie.

« Nous sommes dans un mouvement de reconnaissance de la femme et du talent de la femme et je veux participer à ce niveau-là », avait-il confié à France musique en novembre 2020. D’après l’hebdomadaire Le Point, ce musicien de 71 ans est visé par une plainte déposée par une musicienne âgée de 25 ans.

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le secteur culturel

La vague de révélations et d’accusations de violences à caractère sexuel #MeToo a touché de nombreux domaines, y compris celui de la musique, avec un mouvement spécifique, #MusicToo, apparu au cours de l’été 2020. Yohann Malory, parolier réputé de chanteurs tels que Johnny Hallyday, M. Pokora ou Louane, a ainsi été mis en examen mi-mars à Paris pour viol et agression sexuelle sur quatre femmes. Des faits qu’il conteste.

Le chanteur Pascal O., dit Spleen, connu pour sa participation à l’émission de téléréalité musicale The Voice, a, lui, été mis en examen en février pour « viols » et « agressions sexuelles ». Il conteste également les faits.

Le mouvement a également touché les rappeurs Moha La Squale [visé par une enquête ouverte après plusieurs plaintes] et Roméo Elvis [qui s’est excusé sur les réseaux sociaux après des accusations d’agression sexuelle sur Internet]. La cantatrice Chloé Briot a, elle, porté plainte contre un baryton. Dans un entretien accordé à l’AFP en janvier dernier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a dit vouloir parvenir à « un plan global » de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le secteur culturel.