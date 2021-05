Benjamin Biolay sera encore fidèle au festival des Nuits de Fourvière cet été. — Mathieu Cesar

Malgré les conditions sanitaires difficiles en raison du Covid-19, les Nuits de Fourvière ont décidé de maintenir leur édition 2021, du 1er juin au 30 juillet.

Le festival lyonnais, qui fête ses 75 ans, vient de dévoiler ce lundi sa programmation très attendue pour cet été.

Des références de la chanson française, comme Benjamin Biolay, Alain Souchon et Catherine Ringer, seront notamment de la partie au théâtre antique.

Les Nuits de Fourvière ont forcément rêvé de meilleures conditions pour fêter leurs 75 ans. Mais au vu des multiples événements culturels annulés cet été, le célèbre festival lyonnais apprécie déjà de pouvoir maintenir ses 66 représentations de théâtre, danse, musique, opéra et cirque, du 1er juin au 30 juillet. L’organisation vient de dévoiler ce lundi une programmation encore plus attendue que d’habitude par les amateurs de spectacles vivants, clairement en manque depuis plus d’un an.

Le directeur des Nuits de Fourvière Dominique Delorme vient notamment d'annoncer plusieurs artistes lyonnais, comme l’incontournable Benjamin Biolay (6 et 7 juillet), artiste masculin de l’année aux dernières Victoires de la musique avec son album Grand prix. Meilleure artiste féminine de ces Victoires de la musique 2021, la chanteuse Pomme (27 et 28 juillet), tout comme l’insaisissable Woodkid (du 20 au 22 juillet) seront les autres régionaux d’une édition faisant la part belle à la chanson française.

Asaf Avidan, Melody Gardot et Selah Sue en principaux artistes internationaux

Alain Souchon, Catherine Ringer, Jane Birkin, Louis Chedid, Philippe Katerine et Stéphane Eicher font ainsi partie des principales têtes d’affiche pour cet été. L’une des grandes curiosités sera le spectacle d’ouverture (1er et 2 juin), une coproduction avec la Biennale de la danse, Alarm clocks. La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin s’associe ici avec la chanteuse Camille, qui a si souvent enchanté le théâtre antique lyonnais dans le passé.

Parmi les rares grands noms internationaux ayant pu être maintenus dans la programmation d’une année si spéciale, on retiendra le fascinant artiste israélien Asaf Avidan (1er juillet), la soyeuse Américaine Melody Gardot (5 juillet), et la rafraîchissante Belge Selah Sue (23 juillet).

Ouverture de la billetterie mardi 4 mai (12 heures) ici.