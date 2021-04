Damso lors des Francofolies de la Rochelle en 2018 — SADAKA EDMOND/SIPA

Il y a quatre ans sortait Ipésité, album de Damso certifié disque de diamant. Pour marquer cet anniversaire, le rappeur belgo-congolais a annoncé qu’il dévoilerait son nouveau disque, intitulé QALF Infinity, ce jeudi à minuit. Il s’agit de « la suite de QALF et la fin des lettres grecques, donc d’Ipséité, sorti en 2017 », a-t-il précisé dans une interview accordée à France Inter.

Ce que les fans de Damso attendaient en particulier depuis quelques jours, c’était l’échéance de « mercredi 23 heures », un rendez-vous donné par le rappeur sur ses réseaux sociaux. À cette heure-ci, l’interprète de Θ. Macarena se connectera en direct sur son compte Instagram pour faire écouter l’intégralité des titres de QALF Infinity, avant de les mettre à disposition sur les plateformes de téléchargement et de streaming. « Mon but, c’est vraiment de faire cette écoute avec mon public. Comme avec la pandémie, on n’a plus du tout de contact, c’est l’idée », a précisé le rappeur.

Interrogé sur la suite de sa carrière par Léa Salamé, Damso n’a pas su dire si QALF Infinity était son dernier album ou non : « Je vais juste le faire et partir, et essayer d’entretenir ma passion comme je peux. Je pense qu’après ça, je serai un artiste dit “accompli”, c’est comme ça que je le vois parce que j’aurai réussi à être vraiment dans ma passion et ne regarder rien d’autre. »