Béni soit le fruit. Alors que les fans de The Handmaid’s Tale étaient impatients de découvrir le lancement de la quatrième saison de la série, les services de streaming Hulu aux Etats-Unis et OCS en France leur ont accordé une grosse surprise. « Nous savons que vous avez patiemment attendu la saison 4. Devinez quoi ? Nous avons une bonne nouvelle. Les trois premiers épisodes de The Handmaid’s Tale sont disponibles dès maintenant », ont annoncé plusieurs stars du casting dans une vidéo postée sur Twitter cette nuit.

Pas besoin de retenir votre souffle à la fin du premier épisode, vous pourrez donc découvrir la suite juste après. En revanche, les sept autres chapitres seront à regarder à un rythme hebdomadaire, avec un final prévu pour le 16 juin.

Une guerre à venir ?

Cela faisait déjà deux ans que l’on n’avait pas vu un épisode inédit de The Handmaid’s Tale, la troisième saison s’étant terminée durant l’été 2019 avec le sauvetage de dizaines d’enfants vers le Canada. Par la suite, June devrait prendre une part importante dans la rébellion contre le gouvernement de Gilead. « Cette guerre ne va pas se gagner d’elle-même. Nous ne faisons que commencer », lançait l’héroïne dans la bande-annonce de ses nouvelles aventures.