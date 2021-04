MUSIQUE Le festival est programmé dans un lieu plus intimiste les 5, 6, 7 et 8 août 2021

Les Plages électroniques, à Cannes, en 2016. — LIONEL URMAN/SIPA

Fin février, après les annonces de la ministre de la Culture sur les festivals, Benoît Geli, l’organisateur des Plages électroniques de Cannes, était assez pessimiste sur la tenue de l’événement cet été. Pourtant, une alternative a été trouvée. Une édition 2021 aura bien lieu les 5, 6, 7 et 8 août 2021 dans les jardins de la Villa Rothschild, une médiathèque de la municipalité.

« On se retrouvera pour quatre jours de musique et de retrouvailles, les pieds dans l’herbe douce et fraîche dans le cadre incroyable des jardins de la Villa Rothschild avec un line up de qualité », communiquent les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Les personnes ayant déjà leurs billets 2021 peuvent les conserver pour l’édition 2022

Pour l’année prochaine, ils promettent « une expérience inédite, jamais vue, inoubliable » pour « se rattraper » qui se déroulera du 5 au 7 août 2022. Si la jauge n’est pas précisée, il est clair qu’elle n’atteindra pas les 40.000 spectateurs enregistrés en 2019, lors de la dernière édition organisée dans le sable de la Croisette.

Pour soutenir le festival, les personnes ayant déjà leurs billets 2021 peuvent les conserver pour l’édition 2022 ou faire un don de la somme totale ou partielle du billet. Il est aussi possible de se faire rembourser, indique l’organisation du festival.