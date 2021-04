Sheila (Annie Chancel), sur le plateau de Vivement dimanche!, en septembre 2012. — BENAROCH/SIPA

Sheila a passé un coup de gueule ce mardi au micro de Sud Radio. Invitée de l’émission de Valérie Expert sur la tranche 10h-midi, la chanteuse s’est indignée que ses chansons soient snobées dans les programmations musicales des radios.

« Le show-biz est un métier de mecs. Une femme n’a pas le droit de vieillir. Après 40 ans, elle est éjectée », a déclaré l’artiste. La présentatrice lui a opposé que Sylvie Vartan ou Jane Birkin poursuivaient leur carrière. « Si vous regardez bien, on ne passe pas [à la radio], a répondu Sheila. Julien Clerc passe… »

« On peut faire les plus beaux albums qu’on veut, vous ne les entendrez pas à la radio », a-t-elle poursuivi, évoquant ses deux consoeurs et Françoise Hardy.

« Que de bonnes critiques »

L’ex-idole yéyé, qui assure actuellement la promotion de Venue d’ailleurs, son vingt-septième album studio sorti début avril déplore qu’aucun titre de cet opus ne bénéficie d’une rotation sur une antenne nationale alors qu’il n’a reçu « que de bonnes critiques ». « Je ne comprends pas pourquoi on ne le passe pas », a-t-elle déploré. Un commentaire purement rhétorique car elle a livré ensuite ce qui, selon elle, explique ce constat : « C’est parce qu’on est des dinosaures. Les dinosaures vous emmerdent et aimeraient bien passer en radio ! », a tonné Sheila, qui célèbrera l’an prochain ses 60 ans de carrière.

Ces propos font écho à ceux tenus par Amel Bent, lors d’un récent épisode de The Voice. La coach du télécrochet de TF1 avait décidé de qualifier Anik, une candidate de 40 ans, plutôt que Sonia, âgée de 20 ans, pour l’étape suivante de l’émission. « Le métier est très ingrat pour les femmes. Avec les années, ça ne fait pas comme le vin… Les hommes durent plus facilement dans le temps. [Aux femmes], on ne leur accepte pas la vieillesse, on ne leur accorde pas cette chance dans le métier », avait-elle déclaré.