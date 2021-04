Le 26 avril 2021, une partie des nommés aux Oscars assistent à la cérémonie depuis une salle de projection à Paris. — POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Flop historique. Moins de 10 millions de personnes (9,85 millions précisément) ont suivi en direct la 93e cérémonie des Oscars dimanche. Soit une dégringolade de plus de 58 % par rapport à l’an passé, selon la chaîne ABC qui retransmettait la cérémonie.

Début 2020, avant la pandémie de coronavirus, la remise de prix avait attiré 23,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices aux Etats-Unis, ce qui était à l’époque le pire score d’audience enregistré par l’événement.

Une déconvenue prévisible

Ce très mauvais résultat était attendu par les experts et est conforme aux chiffres en berne réalisés cette saison par d’autres prix cinématographiques, comme les Golden Globes (6,9 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis) et les Grammy Awards (8,8 millions).

Habituellement les Oscars sont l’événement non-sportif le plus suivi de l’année mais cette fois, ils pâlissent en comparaison de la diffusion du premier épisode d’un remake de la série The Equalizer, qui a attiré 20 millions d’Américains, et de l'interview du prince Harry et de Meghan Markle par Oprah Winfrey le mois dernier, avec plus de 17 millions.