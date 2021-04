CINÉMA En remportant trois Oscars avec son film « Nomadland », Chloé Zhao devient la seconde femme à être sacrée meilleure réalisatrice et la première cinéaste asiatique à être récompensée.

Chloé Zhao lors du Festival du Cinéma Américain de Deauville en 2015 — Lionel Cironneau/AP/SIPA

Lors de la 93e cérémonie des Oscars, Nomadland a remporté trois récompenses prestigieuses : meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao, meilleur film et meilleure actrice, pour Frances McDormand.

À 39 ans, Chloé Zhao est la seconde femme à être sacrée meilleure réalisatrice et la première cinéaste asiatique à être récompensée.

Fascinée par l’Ouest américain, la cinéaste dépeint dans ses films la vie quotidienne des habitants modestes des grands espaces américains.

« Dès la naissance, les gens sont foncièrement bons ». Venue récupérer sa statuette sur la scène du Théâtre Dolby de Los Angeles ce dimanche 24 avril, Chloé Zhao a ému dans son discours de remerciement en rappelant cette phrase en mandarin qu’elle avait apprise dans son enfance.

La cinéaste chinoise a créé l’exploit lors de la 93e cérémonie des Oscars en recevant les trois récompenses les plus prestigieuses : meilleure réalisatrice, meilleur film et meilleure actrice (pour Frances McDormand) pour son film Nomadland. Ce road-movie suit une communauté de nomades américains vivant dans des vans, laissés pour compte par la crise économique et qui se forgent tant bien que mal une nouvelle vie dans l’Ouest américain.

Avec ces distinctions, Chloé Zhao devient ainsi la seconde femme à être sacrée meilleure réalisatrice et la première cinéaste asiatique à être récompensée. Avant elle, Kathryn Bigelow, avait obtenu en 2010 le trophée du meilleur long-métrage pour son film Démineurs.

Grand favori de cette saison des prix à Hollywood, Nomadland avait déjà été primé à de multiples reprises dans le monde : le Lion d’or à Venise en 2020 ainsi que plusieurs prix lors des cérémonies des British Academy Film Awards et des Golden Globes cette année.

Fascinée par l’Ouest américain

Née à Pékin, Zhao Ting de son vrai nom, quitte la Chine alors qu’elle n’est encore qu’une adolescente pour faire ses études supérieures à Los Angeles et New York. Partant du principe qu’elle ne parviendrait pas à réaliser de meilleurs films sur New York que « ceux qui avaient déjà été faits », la réalisatrice se découvre un attrait pour les grands espaces américains peu peuplés comme le Dakota du Sud ou le Nebraska.

Des zones isolées qui ont une place de choix dans les œuvres de la cinéaste. En 2015, Chloé Zhao met scène la vie au sein de la réserve d’Amérindiens de Pine Ridge dans son premier long-métrage, Les Chansons que mes frères m’ont apprises. Deux ans plus tard, elle dévoile un portrait d’un ancien champion de rodéo qui essaie de se reconstruire après un grave accident dans The Rider. Cette année c’est avec Nomadland, tiré d’un livre de Jessica Bruder, que la cinéaste de 39 ans met l’Ouest américain à l’honneur en racontant le parcours d’une communauté de nomades.

Pour poursuivre dans la lignée du succès, la réalisatrice sera aux commandes du 26e film de la saga Marvel, Eternals avec un casting de renom : Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek… Un projet qui devrait voir le jour en novembre 2021.