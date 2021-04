« Space Brothers », l'un des meilleurs mangas du moment et l'histoire de deux frères passionnés d'espace depuis tout petits comme Thomas Pesquet — © Chuya Koyama / Kodansha Ltd.

Thomas Pesquet est dans l’ISS à faire ses expériences scientifiques. Et nous ? Voici quelques conseils culturels pour vivre les six prochains mois la tête dans les étoiles

Du manga addictif Space Brothers à la série uchronique For All Mankind en passant le simulateur de vol spatial Kerbal Space Program, il y en a pour tous les passionnés

Partagez un peu le quotidien de l’astronaute français avec des expériences VR, la musique de l’espace ou la lecture de Dune, le roman qu’il a emporté là-haut

C’est bon, il est parti. Thomas Pesquet a décollé vendredi, avec les trois autres astronautes de la mission Crew-2, à bord de la capsule Crew Dragon 2 de SpaceX, avant de rejoindre la station spatiale internationale. Un événement vécu en direct par des millions de spectateurs et spectatrices à travers le monde, des étoiles dans les yeux. Et maintenant ? Bah des mois d’expériences scientifiques, forcément moins spectaculaires. Mais, Thomas, tu ne peux pas nous laisser comme ça… 20 Minutes vous propose ainsi plusieurs recommandations culturelles (manga, série télé, jeu vidéo…) pour les six mois à venir, le temps de la mission Alpha.

Le manga « Space Brothers »

De l’incontournable Objectif Lune de Hergé au bien nommé Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne, en passant par les récits de science-fiction et de space opera, la bande dessinée a toujours aimé l’espace. Le manga aussi. L’une des meilleures séries du moment est d’ailleurs Space Brothers aux éditions Pika, l’histoire de Hibito et Mutta, deux frères passionnés d’espace depuis qu’ils ont vu un OVNI petits. Si le premier, le cadet, est devenu un des plus jeunes astronautes de l’histoire, le second est un loser au chômage.

Mais il n’est jamais trop tard pour réaliser son rêve, et Mutta se décide à passer de l’examen de la JAXA, la NASA japonaise, pour marcher dans les pas de Hibito et devenir le grand frère modèle qu’il a toujours voulu être. Avec déjà une trentaine de volumes et toujours en cours de publication, Space Brothers décrit avec réalisme, détails, humour et surtout beaucoup de cœur le destin de nos Thomas Pesquet nippons. Le manga a un fort potentiel addictif, donc essayez d’apprécier chaque tome plutôt que de les dévorer, mais sachez, au pire, qu’il existe une adaptation animée et un film live.

La série « For All Mankind »

Interstellar, Gravity, Ad Astra, Seul sur Mars… Si l’on cite souvent des films, et la révolution des effets spéciaux, pour parler de la fascination de la fiction pour la conquête spatiale, que dire alors des séries avec The First sur Hulu, L’Etoffe des héros sur Disney+, Away sur Netflix et surtout For All Mankind sur AppleTV +. Dans cette uchronie, Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) imagine que ce ne sont pas les Américains qui ont marché sur la Lune en 1969 mais les Russes.

De là, il déroule une conquête spatiale palpitante et inclusive qui était plutôt passée inaperçue en saison 1 mais qui a mis tout le monde d’accord en saison 2. « La meilleure série que vous ne regardez pas », titre ainsi le site Slate, alors que le critique télé américain Alan Sepinwall qualifie le final de la saison 2, diffusé vendredi dernier, comme « l’un des meilleurs et des plus palpitants épisodes de séries que j’ai jamais vu ». Décollage immédiat ?

Le jeu « Kerbal Space Program »

Pas si vite les space boys and girls. Vous avez au moins construit votre fusée, calculez sa trajectoire dans les moindres détails, préparez tous les scénarios de pannes possibles… ? C’est le programme, très complet, proposé par le jeu vidéo Kerbal Space Progam. Lancée en version alpha en 2011, cette simulation vous met à la tête d’un centre spatial dans un univers imaginaire peuplé de petits bonshommes verts. Mais la science, elle, et même la mécanique spatiale pour être précis, est bien réelle. Le jeu a ainsi fidélisé plusieurs millions d’astronautes en herbe au fil des années, qui peuvent, par exemple, rejouer le programme Apollo avec l’extension Making History. Disponible sur PC, Mac, Linux, PS4 et Xbox One, Kerbal a quoi vous occupez pendant des heures, des jours… six mois ?

Les expériences en réalité virtuelle

C’est le monde à l’envers. Grâce à la VR, Thomas Pesquet emmène un bout de la Terre avec lui sur l’ISS, et pourra ainsi faire du vélo à Paris ou Marseille. Super, mais décoller dans l’espace depuis son canapé, c’est possible ? Vous pensez bien que la réalité virtuelle a dès ses débuts viser les étoiles, et on ne compte plus les expériences VR dédiées à l’espace. L’astronaute préféré des Français et des Françaises s’est même prêté au jeu avec Dans la peau de Thomas Pesquet, deux films immersifs de 10 minutes, le premier sur son entraînement et le second sur son voyage, lors de la mission Proxima. Citons également Blueturn, Space Explorers : The ISS Experience, 2nd Step et 1st Step, ou encore Spheres, « le film VR à un million de dollars ».

La bande originale de l’espace

Non, Hans Zimmer n’a pas composé la musique du cosmos, c’est juste la bande originale d’Interstellar qui tourne en boucle. Comme l’expliquait l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet dans sa Chronique de l'espace sur France Inter, « le quasi-vide de l’Univers n’offre aucun support au son ». Il évoque en revanche « un chant de lumière », car les ondes lumineuses captées par les télescopes peuvent être retranscrites en ondes sonores. C’est ce qu’a fait la Nasa, qui les appelle les « sons effrayants du système solaire ». Ah, ok. Bonne nuit ?

Pour les conseils lecture, il y aurait du choix, du classique de la SF Fondation d’Isaac Asimov à la vulgarisation scientifique de L’Univers à portée de main de Christophe Galfard, mais suivons le guide et Thomas Pesquet. L’astronaute a en effet prévenu de relire Dune de Frank Herbert sur l’ISS, une très bonne idée, d’autant que le roman a eu le droit à une nouvelle édition et plusieurs essais en prévision de la sortie du film.