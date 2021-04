Le chanteur Gjon's Tears, représentant de la Suisse à l'Eurovision 2021. — OSCAR ALESSIO

Les fans français de l’Eurovision sacrent le Suisse Gjon’s Tears. Le chanteur, passé par The Voice, a remporté samedi avec son titre Tout l'univers, le vote annuel organisé par le club OGAE (pour « Organisation générale des amateurs de l’Eurovision ») France.

Ce scrutin n’a aucune incidence sur le résultat du concours dont la finale se tiendra le 22 mai à Rotterdam (Pays-Bas), mais il donne une indication des chansons les plus appréciées des aficionados.

La France dans le top 3

Les 149 membres français ayant participé au vote, et qui ne pouvaient pas, conformément au règlement, voter pour la France – en l’occurrence pour Barbara Pravi​ –, ont fait triompher l’autre candidat francophone de cette édition en lui accordant 1061 points devant la Maltaise Destiny (942) et le groupe lituanien The Roop (635).

À gauche, le tableau du résultat des votes des membres d’@ogaefrance. À droite, le classement général provisoire établi à partir des votes des clubs OGAE d’autres pays. pic.twitter.com/mtniBRAI4u — Fabien Randanne (@fabrandanne) April 25, 2021

Ces résultats sont venus s’ajouter à ceux des clubs OGAE d’autres pays ayant été dévoilés jusqu’ici. Au classement général, ce dimanche, la Suisse trône en tête avec 134 points, devant Malte (104) et… la France (102). Un tiercé similaire, mais dans un autre ordre, à celui des bookmakers qui voient Malte comme principale favorite pour la victoire, devant la France et la Suisse.