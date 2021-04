Sur un tournage, aux Etats-Unis, en 2020. Image extraite du documentaire Covidwood, l'année où Hollywood s'arrêta. — La Jolla Prod.

« Covidwood », le scénario catastrophe

La pandémie de coronavirus a tout du scénario catastrophe que les blockbusters américains aiment mettre en scène. Hélas, en 2020, la réalité a rattrapé, voire dépassé la fiction. Le Covid-19 a chamboulé la planète et le petit monde du cinéma n’a pas été épargné. Les salles ont dû fermer de longues semaines, plusieurs œuvres sont finalement sorties sur des plateformes de streaming et de nombreux tournages ont été suspendus et reportés. Dans Covidwood, l'année où Hollywood s'arrêta, visible sur myCanal, Didier Allouch revient sur ces derniers mois compliqués et leur impact sur le cinéma américain.

Un hommage à Yves Rénier sur Salto

L’acteur et réalisateur Yves Rénier est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à l’âge de 78 ans. La plateforme Salto lui rend hommage en mettant en avant quatre de ses réalisations : La Traque, fiction en deux parties sur l’affaire Fourniret diffusée récemment sur TF1, Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi, Je voulais juste rentrer chez moi (sur l’affaire Patrick Dils) et Flic tout simplement.

Un avant-goût d’Eurovision

La finale de l’Eurovision 2021 approche à grands pas : elle se tiendra le 22 mai, à Rotterdam, et sera retransmise en direct sur France 2. Pour vous faire une idée des forces en présence, ruez vous sur le spectacle PrePartyEs organisé samedi par le site eurovision-spain.com et en ligne sur YouTube. Trente et un des trente neufs artistes en lice cette année, ainsi que d’anciens candidats, ont enregistré des versions acoustiques de leurs chansons. La représentante française Barbara Pravi est au rendez-vous, accompagnée de deux violoncelles et d’un piano sur sa chanson Voilà. Et c’est très réussi.

Un scandale américain

En France, on a surtout retenu que les actrices Felicity Huffman (Desperate Housewives) et Lori Loughlin (La fête à la maison) avaient été condamnées pour avoir acheté l’admission de leurs enfants dans des universités prestigieuses à grand renfort de pots-de-vin. Mais le scandale est d’une bien plus grande ampleur. L’édifiant documentaire Varsity Blues, disponible sur Netflix, fait le récit de cette affaire qui a défrayé la chronique aux Etats-Unis et montre à quel point le système d’admission dans les universités les plus cotées est inégalitaire.