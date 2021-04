Une statuette géante du trophée des Oscars exposée lors du gala des nominés de la 91e cérémonie, en février 2019 à Los Angeles. — Robyn BECK / AFP

La 93e édition des Oscars a lieu ce dimanche à Los Angeles.

La cérémonie, reportée de deux mois en raison de la crise sanitaire, ne ressemblera à « rien de ce qui a été fait avant », assure Steven Soderbergh, le coproducteur de la soirée.

Nomadland est favori pour l’Oscar du meilleur film, tandis que la course à la statuette est très ouverte côté acteurs et actrices. Par ailleurs, Netflix, qui compte 35 nominations, pourrait être l’un des grands gagnants de la soirée.

L’Oscar de la cérémonie pas comme les autres est décerné à… la 93e édition qui se déroulera dimanche à Los Angeles (et dans la nuit de dimanche à lundi, heure de Paris). L’événement se tiendra dans une gare art déco et devrait essentiellement sacrer des œuvres vues sur les plateformes de streaming. Voici les clefs pour appréhender au mieux cette remise des prix et ses enjeux.

Les favoris

Nomadland a de très grandes chances de remporter l'Oscar du meilleur long-métrage. Ce film à la croisée du drame, du documentaire et du road-movie : il suit des Américains âgés vivant sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise des « subprimes ». Il est signé Chloé Zhao, qui est en course en catégorie meilleure réalisation et pourrait devenir la deuxième femme et la première non blanche à décrocher ce trophée. Quatre autres Oscars sont également à la portée de ce film : meilleure actrice pour Frances McDormand, meilleure photographie pour Joshua James Richards, meilleur scénario adapté et meilleur montage pour Chloé Zhao.

La course aux Oscars pour les catégories d’acteurs et d’actrices est très ouverte. Les quatre récompenses pourraient aller à des comédiens de couleur, après des années de controverse sur la composition de l'Académie des Oscars, jugée trop blanche et masculine pour refléter la société dans son ensemble. Côté meilleure actrice, les cinq candidates, notamment Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey) et Carey Mulligan (Promising Young Woman), ont remporté des prix importants pour leurs performances. Le partenaire à l’écran de Viola Davis, Chadwick Boseman, mort l’été dernier d’un cancer avant la sortie du film où il incarne un trompettiste hanté par des atrocités racistes, devrait quant à lui triompher dans sa catégorie. Mais un membre de l’Académie des Oscars estimait sous couvert d’anonymat qu’une « surprise » restait possible avec « Anthony Hopkins en embuscade » pour sa performance remarquée dans The Father.

Daniel Kaluuya est favori pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin grâce à son rôle dans Judas and the Black Messiah tandis que la Sud-Coréenne Youn Yuh-jung jouit d’une popularité croissante côté féminin après les récents discours, drôles et mordants, qu’elle a prononcés en recevant des récompenses pour Minari.

Le cocorico

Si Deux, candidat tricolore à l'Oscar du meilleur film non-anglophone, ne figure pas dans la liste finale des prétendants à la statuette, les esprits chauvins peuvent se consoler : la France sera quand même représentée à la cérémonie. The Father, premier long-métrage du Français Florian Zeller est en lice pour six trophées, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario adapté. Il s’agit d’une adaptation, en anglais, de sa pièce Le Père, montée pour la première fois en 2012 au Théâtre Hébertot. Robert Hirsch a incarné le rôle-titre sur les planches pas moins de 350 fois. A l’écran, le personnage est incarné par Anthony Hopkins qui pourrait bien repartir avec l’Oscar du meilleur acteur.

Les plateformes

La fermeture des salles de cinéma en raison de la crise sanitaire a de fait, été favorable aux films disponibles en streaming. Sur le papier, Netflix devrait gagner le plus grand nombre d’Oscars dimanche, notamment avec des catégories techniques et le documentaire La sagesse de la pieuvre. Mank de David Fincher, sorti directement sur la plateforme, est en tête des nominations avec dix citations, notamment dans les catégories meilleur film et réalisation. Mais ce film biographique plongeant dans les coulisses de l’écriture du scénario de Citizen Kane est quasiment reparti bredouille des cérémonies précédant les Oscars (Golden Globes, Baftas…). Les Sept de Chicago, signé Aaron Sorkin, cumule six nominations, dont meilleur film et meilleur scénario original. En tout, les films Netflix ont engrangé 35 nominations cette année, contre 12 pour ceux d’Amazon Prime Video (Sound of Metal…) et deux pour Apple TV+ (Greyhound et Wolfwalkers). Nomadland, lui, a été mis en ligne sur Disney + en Amérique du Nord et dans plusieurs autres pays (Royaume-Uni, Italie, Espagne, à l’exception de la France où sa sortie en salle est annoncée pour le 9 juin.

La cérémonie, du jamais-vu

Si la pandémie a contraint les organisateurs à décaler les Oscars de deux mois, le coproducteur de la soirée, le réalisateur Steven Soderbergh, a promis que ces bouleversements seraient une opportunité d’offrir un spectacle qui ne ressemblera à « rien de ce qui a été fait avant ». ll souhaite que la cérémonie soit filmée comme un film de cinéma plutôt que comme une émission télévisée. Les organisateurs ont insisté pour que les stars, parmi lesquelles Harrison Ford et Brad Pitt, soient en tenue de gala. Elles devraient être autorisées à retirer leur masque quand elles seront à l’écran. Les stars européennes qui n’auront pu rallier Los Angeles seront accueillies sur des sites dédiés à Londres et à Paris, avec retransmission par faisceau satellite. La plupart des journalistes suivront la remise de prix via Internet et les magnats d’Hollywood eux-mêmes n’ont pas tous reçu un carton d’invitation.