Rachel McAdams (et Will Ferrell au piano) dans le film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. — John Wilson/NETFLIX

Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga ne brille pas par ses qualités cinématographiques mais peut tout de même rêver de décrocher un Oscar dimanche, lors de la 93e édition de la cérémonie. La comédie mise en ligne l’an passé sur Netflix est en lice pour la statuette de la meilleure chanson originale avec Husavik.

Ce titre, une balade au piano en anglais et en islandais, est interprété à la fin de ce film racontant le parcours pas banal de deux Islandais, incarnés par Will Ferrell et Rachel McAdam, au concours de chansons. Le texte rend hommage au village portuaire d’Husavik, situé au nord de l' Islande, d’où sont originaires les deux héros.

Dans la bourgade de 2.300 âmes, l’heure est à l'« excitation », a déclaré le maire, Kristjan Thor Magnusson, à l’AFP. La municipalité a lancé le mois dernier la campagne « Un Oscar pour Husavik ».

« Je pense qu’on peut gagner »

Le sol de la rue principale a été peint en rouge pour l’occasion. Ses habitants peuvent donc fouler, eux aussi, le tapis rouge des stars attendues dimanche à Hollywood – dont la Suédoise Molly Sandén, interprète originale de la chanson.

Husavik (Islande) a installé un tapis rouge aux airs hollywoodiens avant la cérémonie des Oscars 2021. - Handout / Egill Egilsson / AFP

Parmi les cinq titres en compétition, Speak Now du long-métrage One Night in Miami a la faveur des bookmakers, mais Husavik veut croire en ses chances.

« Je pense qu’on peut gagner », assure le comédien Sigurdur Illugason, habitant du village depuis 40 ans dans deux vidéos promotionnelles cumulant plus de 90.000 vues sur YouTube. « L’exposition et tout ce qui tourne autour du film et des Oscars ont été tellement énormes pour nous que je ne peux pas être déçu si nous ne gagnons pas », avance Hinrik Wöhler, en charge du tourisme pour la municipalité, surpris de l’attention médiatique.

Husavik, que l’on surnomme « la capitale européenne de l’observation des baleines » car les touristes en excursion sont quasi-assurés de croiser un cétacé, pourrait donc ajouter bientôt un autre fait de gloire dans ses dépliants touristiques.