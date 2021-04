Le comédien Guillaume Labbé. — Thibault GRABHERR

Guillaume Labbé, 38 ans, a fait ses débuts en tant qu’acteur sur les scènes de théâtres parisiens il y a une dizaine d’années.

Il s’est exercé à l’écriture à la télévision et sur YouTube avant de passer devant la caméra. Son rôle dans la série Netflix Plan Cœur, en 2018, l’a révélé au grand public.

Guillaume Labbé incarne le personnage de Vincent Picard dans la première saison de la nouvelle série de France 2, « L’Ecole de la vie », lancée mercredi 21 avril.

Certains l’ont découvert en tant qu’ex collant d’Elsa dans Plan Cœur sur Netflix. D’autres, sous le prénom de Michaël dans Je te promets, adaptation de la série américaine This is us sur TF1. Ce mercredi soir et les deux prochains, dès 21h05, c’est sous l’identité de Vincent Picard que le public retouvera Guillaume Labbé dans la nouvelle série de France 2, L’Ecole de la vie. Retour sur le parcours d’un acteur de plus en plus familier des téléspectateurs et téléspectatrice.

Avant d’arriver sur le petit et grand écran, Guillaume Labbé a suivi dans sa jeunesse une formation d’écriture audiovisuelle entre Paris et New York. A son retour en France, au début des années 2010, il a exercé sa plume et ses talents de comédien sur les planches des théâtres de la capitale. Il a participé à l’écriture de plusieurs pièces avant d’être repéré en 2012 par le théâtre du Funambule, à Paris, qui lui a offert l’opportunité de monter son propre seul-en-scène intitulé Guillaume Labbé boit du lait.

Aux côtés de Kad Mérad et Roschdy Zem au cinéma

En parallèle de sa carrière scénique, il s’est essayé au format court en tant qu’auteur sur certains épisodes de la série télévisée humoristique Parents mode d’emploi mais aussi sur YouTube où il a aidé à la rédaction de sketchs pour la chaîne de Golden Moustache.

Guillaume Labbé est ensuite passé devant la caméra. Il est apparu à la télévision dans Scènes de ménages ou dans En famille et au cinéma dans des comédies telles que Les hommes du feu avec Roschdy Zem ou Le gendre de ma vie au côté de Kad Merad. Mais c’est la série Plan Cœur, dans laquelle il interprète le rôle de Maxime, l’ex petit ami qui tente tant bien que de mal de reconquérir sa bien-aimée Elsa, qui l’a révélé au grand public en 2018.

Du policier au sportif de haut niveau

Un an plus tard, 13e Rue lui a confié le rôle principal de sa première création originale Trauma. Dans ce thriller psychologique Guillaume Labbé jouait Adam Belmont, un policier perdant la mémoire et enquêtant sur un tueur en série.

En 2021, il a quitté son uniforme de flic pour chausser des chaussures à crampons. Dans la série de TF1 Je te promets. Guillaume Labbé est Michaël, un footballeur qui se reconvertit dans la comédie. Un rôle qui lui correspond plutôt bien puisque, avant de devenir acteur, Guillaume Labbé a pratiqué le rugby à haut niveau. « J’y ai mis un terme car ça n’a jamais vraiment été un plan de carrière pour moi. J’étudiais la psychologie en parallèle et je n’ai jamais vraiment envisagé d’être rugbyman professionnel. Ça s’est arrêté quand je suis parti aux Etats-Unis pour suivre des études de comédien », a-t-il confié à Télé Loisirs.

C’est donc désormais en tant que prof d’histoire géo que Guillaume Labbé s’apprête à montrer les multiples facettes de son jeu d’acteur. Il est au coeur des six épisodes de L’École de la vie lancée mercredi sur France 2. Son personnage est celui d’un enseignant qui, après avoir vécu un drame personnel, s’investit corps et âme dans la vie de ses élèves.