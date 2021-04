Patrick Baud, alias Axolot, dans l'une de ses vidéos de 2018. — Capture d'écran YouTube Axolot

Patrick Baud, alias Axolot sur YouTube, a lancé en 2014 son format vidéo « Etranges Escales » dans lequel il met en avant les lieux inédits d’une ville du monde et ses curiosités.

En mars, il a lancé une cagnotte participative pour réaliser une nouvelle saison de son concept à l’échelle de la France.

Le tournage de cette saison débutera fin mai à Nice et traversera Strasbourg, Nantes ou encore Lyon. Des invités inédits comme le youtubeur Cyprien, Alexandre Astier ou Bigflo Oli viendront mettre à l’honneur le patrimoine et la richesse culturelle de leur ville.

« Mon but en voyage c’est d’être étonné, émerveillé, surpris… » Lors d’un voyage à New York puis à Londres en 2014, Patrick Baud décide de filmer les curiosités dont regorgent les deux villes. Passionné par la culture et la découverte, il partage de manière improvisée, le résultat de ses excursions sur YouTube où il prend le pseudonyme d' Axolot. « Après ces deux vidéos, j’ai reçu beaucoup de messages me demandant s’il y aurait d’autres épisodes », nous confie-t-il. Le vidéaste imagine alors Etranges Escales : un format dans lequel il explore une ville du monde, différente à chaque épisode, et met en avant son histoire et ses lieux inédits.

Une première saison du concept, filmée par une équipe professionnelle et financée grâce à une cagnotte participative, voit le jour en 2017 et connaît un grand succès. Pour ce baroudeur de la curiosité, pas question de s’arrêter en si bon chemin.

Alexandre Astier, Bigflo et Oli en guides

Mais, pandémie oblige, Patrick Baud tente d’adapter son concept et réfléchit à une saison 100 % française : « Au-delà du choix géographique lié à la situation sanitaire, je me suis dit que c’était l’occasion ou jamais pour les Français de redécouvrir leur pays et de leur donner envie de voyager tout en restant sur le territoire. » Début mars, il lance une nouvelle cagnotte participative. Un mois plus tard, c’est avec plus 100.000 euros récoltés que Patrick Baud s’apprête à arpenter la France métropolitaine.

De Nice en passant par Nantes, il sélectionne avec précision les six villes et les douze lieux qui composeront son parcours. A la différence des précédentes vidéos tournées à l’étranger, ces Etranges Escales nationales seront agrémentées de témoignages d’intervenants locaux (directeurs de musées, spécialistes de la ville…) mais aussi de personnalités liées à ses destinations. Alexandre Astier devrait ainsi raconter l’histoire mystérieuse d’un réseau de souterrains à Lyon et Bigflo et Oli présenter les curiosités de Toulouse.

Tourisme en temps de pandémie

Musées, lieux culturels… Nombreux sont les sites souffrant de la situation sanitaire. Si bien que Patrick Baud est sollicité par les villes désireuses faire valoir leur patrimoine. « Les musées de Strasbourg, par exemple, nous ont proposé d’ouvrir, rien que pour nous, leurs réserves inaccessibles au grand public », explique le vidéaste.

En 2017, déjà, il avait mis en ligne un épisode hors-série consacré aux endroits insolites du Vaucluse, dont il est originaire. « Bizarrement, l’épisode a mieux marché que ceux de New York et de Londres, s’étonne-t-il. On a reçu beaucoup de messages de personnes qui géraient certains des lieux qu’on a visités dans la vidéo pour nous dire que le nombre de touristes avait augmenté. »

Patrick Baud reçoit également régulièrement des photos de livres d’or du monde entier dans lesquels les touristes francophones n’hésitent pas à mentionner ses Etranges Escales. « On espère que cette saison en France aura autant d’impact et on sera heureux de pouvoir contribuer à améliorer la situation des personnes qui vivent du tourisme dans ces villes en période de crise sanitaire », avance le youtubeur.

Son exploration culturelle de l’Hexagone devrait débuter fin mai à Nice. Le youtubeur Cyprien a donné son accord pour y apparaître. En parallèle du tournage, le Patrick Baud poursuivra sa recherche de curiosités notamment sur la plateforme Twitch – où il organise régulièrement des « Etranges Escales à la maison » – et livrera ses connaissances dans un ouvrage, France Secrète, à paraître prochainement.