L'actrice Helen McCrory est décédée vendredi à l'âge de 52 ans. — John Rainford/Cover Images/SIPA

Vendredi, l’acteur Damian Lewis dévoilait la triste nouvelle du décès de l'actrice Helen McCrory, qui partageait sa vie depuis 2007. « J’ai le cœur brisé d’annoncer que, après une bataille héroïque contre le cancer, la femme magnifique qu’est Helen McCrory est morte paisiblement chez elle, au milieu d’une vague d’amour de ses amis et de sa famille », écrivait-il sur Twitter.

Depuis, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de l’actrice, connue pour ses rôles au cinéma dans Skyfall et Harry Potter, et à la télé dans Peaky Blinders. Cillian Murphy, camarade de jeu dans la série, a notamment fait part de son immense tristesse. « J’ai le cœur brisé de perdre une si chère amie. Helen était un être humain magnifique, attentionné, drôle et compatissant. Elle était aussi une actrice douée, intrépide et brillante », a notamment écrit l’acteur, dans un communiqué relayé par le site Entertainment Weekly.

« Gentille, généreuse et incroyablement amusante »

De nombreuses personnalités de la saga Harry Potter ont elles aussi rendu hommage à Helen McCrory. A commencer par Tom Felton, l’interprète de Drago Malfoy, personnage dont l’actrice incarnait la mère à l’écran. « C’est tellement triste de lui dire adieu si soudainement – je n’ai jamais saisi l’occasion de lui dire, mais elle m’a tellement aidé à me façonner en tant que personne – face à la caméra et en dehors », à écrit l’acteur sur Instagram.

Danie Radcliffe, acteur principal de la saga, a quant à lui salué ce « talent suprême et cette merveilleuse personne » auprès du site britannique de Metro, repéré par BFMTV. « Helen était l’une des actrices les plus incroyables avec lesquels j’ai pu travailler sur les films Harry Potter, dit-il. Elle savait être, sans effort, autoritaire et captivante en tant qu’actrice, en plus d’être gentille, généreuse et incroyablement amusante. »

Enfin, sur Twitter, J.K. Rowling, autrice de la saga, s’est dite « bouleversée d’apprendre la mort d’Helen McCrory, une extraordinaire actrice et une merveilleuse femme qui nous a quittés trop tôt ».