Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Veneno » sur l’icône trans Cristina Ortiz Rodriguez

Diffusée à l’automne dernier sur la chaîne espagnole Antena 3 (où chacun des deux premiers épisodes a été vu par près de 2.5 millions de téléspectateurs, rapporte Le Monde), puis rachetée par HBO pour les Etats-Unis, La Veneno est désormais accessible en France. Visible sur la nouvelle plateforme BrutX, cette mini-série de huit épisodes revient sur l’incroyable parcours de Cristina Ortiz Rodriguez, surnommée « La Veneno » – « le poison » en français —, actrice, vedette de télé et véritable icône trans espagnole. Transidentité, discriminations, solidarité et émancipation… Autant de thèmes abordés au fil de cette mini-série autour de la destinée de cette personnalité sulfureuse qui a surgi dans le paysage médiatique ibérique des années 1990.

La saison 2 de « The Circle US » disponible sur Netflix

Après une attente interminable pour les fans, la saison 2 de The Circle US est enfin disponible sur Netflix. Le concept ? Une course de popularité au cœur d’un même immeuble. Ne se croisant jamais le temps du jeu, les candidats et candidates interagissent par écrit pour se découvrir, et doivent au fil des épisodes, classer leurs camarades par ordre d’affinités. Et ce sont les moins populaires d’entre eux, qui perdent leur place dans The Circle. Emission à haut potentiel addictif, cette deuxième saison de sa version US (des versions britanniques et françaises existent aussi), s’avère tout aussi efficace que la première. Et frustrante aussi… Car c’est au compte-goutte que la plateforme diffuse l’émission, au rythme de quatre épisodes par semaine.

France Inter consacre un podcast aux « Bestioles »

Petites, à poil ou à plumes, dans les airs ou sous terre… Depuis début avril France Inter consacre un podcast autour des Bestioles en tout genre. Une émission portée par Stéphanie Fromentin, encadrée par Guillaume Lecointre, professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle et conseiller scientifique de la présidence, à destination des enfants, pour leur faire découvrir la vie de nos amis les bêtes. L’objectif ? Leur « donner conscience de l’importance de la biodiversité et donner des informations de manière ludique ». Des programmes courts de sept minutes autour de la marmotte, de l'oursin ou encore de l'orang-outang, à découvrir par ici.