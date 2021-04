Michel Gondry dévoile un poétique clip en hommage à Serge Gainsbourg

Michel Gondry, le 14 janvier 2014, à Aubervilliers. — A. Gelebart / 20 Minutes/SIPA

Un hommage tout en animation. Le réalisateur Michel Gondry a dévoilé ce mardi sur YouTube un clip inédit de La Chanson de Prévert de Serge Gainsbourg. Le réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind a tenu à saluer la mémoire du chanteur à l’occasion des trente ans de la mort de l’homme à la tête de chou survenue le 2 mars 1991.

Le titre, sorti en 1961, était lui-même un hommage à la chanson Les Feuilles mortes (1949) de Jacques Prévert et Joseph Kosma, notamment interprétées par Yves Montand.

« Ça a accompagné ma vie, une grande partie de ma vie », expliquait Michel Gondry dans une courte vidéo postée le 11 avril sur la page Facebook officielle de Serge Gainsbourg. « La Chanson de Prévert, Le Poinçonneur des Lilas, sont pour moi des chansons très spéciales parce que j’ai grandi avec le Gainsbourg qui parlait sur sa musique. Je me suis retrouvé plus en arrière dans son répertoire et j’ai vu qu’au départ, il chantait normalement, avec une voix profonde et personnelle, une voix incroyable, quoi ! », a salué celui qui a signé l’emblématique clip de Around the World des Daft Punk.