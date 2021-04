Tae-goo Um et Jeon Yeo-Bin dans « Night Paradise ». — Noh Juhan/Netflix

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 5 au 11 avril

« Varsity Blue » ou le scandale des admissions universitaires

Ce scandale a fait la Une des journaux du monde entier. Le docufiction Varsity Blue : le scandale des admissions, réalisé par Chris Smith (Fyre, the greatest party that never happened), disponible sur Netflix, décrit comment des étudiants médiocres mais issus de riches familles ont pu accéder aux plus prestigieuses universités américaines. Une corruption dans laquelle trempaient des célébrités comme Felicity Huffman, la star de Desperate Housewives ou Lori Loughlin, l’héroïne de La Boutique des secrets, mais aussi de riches héritiers, des magnats de l’immobilier, des financiers et des avocats. La série s'appuie sur les témoignages des personnes impliquées dans le scandale, des journalistes qui ont sorti l’affaire et de scènes rejouées s’appuyant sur les transcriptions des écoutes de Rick Singer, l’ex-entraîneur sportif, conseiller d’université et grand manitou de l’arnaque.

« Baghdad Central », un thriller géopolitique en Irak

Un thriller géopolitique sous haute tension. Baghdad Central, disponible sur Arte. TV, se déroule en 2003, au lendemain de la chute de Saddam Hussein et suit Muhsin Kadr al-Khafaji, ancien inspecteur des services secrets sous le régime baasiste (Waleed Zuaiter, vu dans Homeland). Lorsque sa fille aînée disparaît, il se lance à sa recherche, soutenu par sa cadette, et se retrouve contraint de collaborer avec les forces de la coalition. Adaptation par Stephen Butchard (The House of Saddam) d’un roman d’Elliot Colla, expert du Moyen-Orient, la minisérie montre le délitement du pays à travers le parcours singulier d’un homme en quête d’identité. Un drame familial et national, qui montre à quel point le processus de paix est un exercice périlleux.

« The Line », un podcast avant une série

Un podcast qui annonce une série. Apple a mis en ligne ce mardi le podcast The Line, une série audio en six volets qui revient sur l’histoire d’Eddie Gallagher, un Navy Seal accusé de crimes de guerre. En 2017, ce militaire est soupçonné de meurtre par des membres de son unité avant d'être acquitté de tous les chefs d’accusation. Sauf un: celui d’avoir posé sur une photo avec un cadavre. Grâce aux témoignages, The Line montre l’impact psychologique de la guerre sur les unités d’élite de l’armée américaine. Les deux premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles, les quatre autres suivront au rythme d’un par semaine. Ce podcast préfigure l’arrivée d’une minisérie documentaire du même nom prochainement sur Apple TV+.

« Night in Paradise », un film coréen sanglant et romantique

A défaut d’une sortie en salles, le film Night in Paradise, est désormais disponible sur Netflix. Sélectionné hors compétition à la Mostra de Venise 2020, le long-métrage de Park Hoon-jung, scénariste de l’excellent J’ai rencontré le Diable, suit Tae-Gu (Tae-goo Eom), meurtrier redoutable et numéro deux d’un gang mafieux, recherché par les plus grands pontes de la mafia de Séoul. Alors qu’il se met au vert, il rencontre une jeune femme, atteinte d’une maladie incurable… Un film sur la vengeance et la rédemption, qui dégouline de romantisme et d’hémoglobine.