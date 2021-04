Deux jours après le décès de son mari, la reine Elisabeth II a dit ressentir « un grand vide dans sa vie », a indiqué dimanche son fils le prince Andrew aux télévisions britanniques, à l’issue d’une messe hommage au prince Philip.

C’est dans la résidence royale du château de Windsor que le duc d’Edimbourg, forte personnalité qui aura montré un soutien indéfectible à la couronne pendant plus de sept décennies, s’est éteint « paisiblement » vendredi matin, deux mois avant ses 100 ans.

"We've lost almost the grandfather of the nation"



Prince Andrew describes the Duke of Edinburgh as a "remarkable man" and says his death has left "huge void" for the Queenhttps://t.co/SyGxs5x8Sm pic.twitter.com/8j0MOfHCJj