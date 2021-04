Le prince Charles et son défunt père le prince Philip en 2012. — /SIPA

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a rendu hommage ce samedi au prince Philip, décédé vendredi, déclarant que son « cher papa » lui « manquera énormément » et saluant son « service remarquable et dévoué à la reine, à sa famille et à son pays ».

« Comme vous l’imaginez, mon père manquera énormément à ma famille et moi », a déclaré le prince dans une déclaration télévisée, remerciant le public pour son soutien « dans ce moment particulièrement triste ». « Mon cher papa était une personne très spéciale qui, je pense, aurait été stupéfaite par les réactions et les choses touchantes qui ont été dites à son sujet », a-t-il ajouté.

Deuil national

Depuis la mort du prince Philip, le pays a débuté un deuil national qui durera jusqu’au lendemain des funérailles, soit le dimanche 17 avril. Les hommages ont commencé ce samedi. Depuis la Tour de Londres au bord de la Tamise, les châteaux d’Edimbourg ou Belfast, dans l’enclave britannique de Gibraltar, sur les navires de la Royal Navy, où il avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, les coups de canon ont retenti 41 fois à la mi-journée en hommage à celui qui était devenu le patriarche de la famille royale britannique, après être né prince de Grèce à Corfou.

Silencieuse, Elisabeth II a reçu la visite de ses fils, les princes Andrew et Edward, au château de Windsor samedi. « La reine a été fantastique », a déclaré visiblement émue, Sophie, l’épouse du prince Edward, à des journalistes en quittant le château en voiture. Le prince Charles s’y était rendu vendredi.