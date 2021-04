Les small talks, des petits mots pas si anodins — CAPTURE D'ECRAN

Salut, tu vas bien ? On se souvient du rap BCBG des Inconnus, qui faisait bien rigoler au début des années 1990. Un parfait « small talk » adapté aux beaux quartiers, mais si juste. Et important. Car toutes ces petites phrases comme « ça va ? » ou « tu as vu comme il fait beau ? » en début de conversation, ne sont pas si banales, mais essentielles pour la vie sociale. Dans toute conversation, « il y a l’ouverture, qui est souvent une salutation, il y a une formulation, là on est dans le cœur du message, et il y a un remerciement », explique Stéphane Hugon, sociologue et cofondateur de cabinet de conseil Eranos, dans une interview passionnante à notre partenaire Brut.

Et selon lui, le « small talk » assurerait à lui seul la cohérence et la cohésion du groupe. « On s’aperçoit que le voisin, le petit propos de voisinage qu’on échange avec lui de temps en temps, ça va permettre maintenant d’aller sonner chez lui et de lui demander de l’eau, et de lui demander quelque chose qui est plus important que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent », explique le sociologue. Ce qui apparaît comme un petit investissement va donc, finalement, très vite se révéler comme étant indispensable. Surtout à l’époque actuelle, quand on ne manque pas d’occasions de demander de l’aide sur le plan personnel, mais aussi professionnel, administratif ou commercial.