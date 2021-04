DMX pendant un concert en 2012. — Ron Elkman/USA Today Network/Sip

Le rappeur américain DMX est mort à 50 ans, dans un hôpital de la banlieue new-yorkaise, où il était hospitalisé dans un état critique depuis une semaine. Il avait 50 ans.Interrogé, son avocat Murray Richman a indiqué à l'AFP qu'il était mort vendredi vers 11 h du matin (17h heure de Paris), confirmant les informations de médias américains.

Il était connu pour avoir eu des problèmes de drogue. DMX avait notamment fait une cure de désintoxication en 2019, selon TMZ. Le rappeur new-yorkais a eu, tout au long de sa carrière, souvent maille à partir avec la justice, avec des inculpations pour possession de stupéfiants, cruauté envers les animaux, conduite dangereuse, non-paiement de pension alimentaire, ou encore s'être fait passer pour un agent fédéral.

Une des grandes figures du hip-hop

Le rappeur, de son vrai nom Earl Simmons, a connu son heure de gloire à la fin des années 1990 et début des années 2000, avec des tubes comme X Gon' Give It To Ya ou Party Up.

Auteur de huit albums, le dernier en 2015, DMX fait partie des figures les plus noires du hip-hop, exposant ses démons intérieurs dans des hymnes qui lui ont valu un succès aussi bien commercial qu’auprès de la critique. Son premier grand single, Get At Me Dog, avec Def Jam, est sorti en 1998, tiré de son premier album en studio, It’s Dark and Hell Is Hot. L’album s’était hissé à la première place du classement de Billboard, avec un deuxième hit, Ruff Ryders' Anthem, marquant le début d’un succès commercial qui durera plusieurs années.