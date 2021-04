Hoshi Ceremonie des 35eme Victoires de la Musique — LAURENT VU/SIPA

Les propos paraissent lunaires. Mercredi après-midi, la chanteuse Hoshi a partagé un extrait d’une intervention de Fabien Lecoeuvre, chroniqueur à la radio et à la télévision, sur la webradio Arts-Mada. Ce dernier, qui revenait sur la nouvelle génération de chanteurs, s’en est pris au physique de l’interprète de Ta marinière.

« Je parle de manière générale pour les chanteurs, quand est-ce qu’on va nous sortir des beaux mecs, l’entend-on dire. Ou des filles sublimes ? Quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante ». Avant de proposer « qu’elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan ».

« On lui offre un poster ou un miroir ? »

La chanteuse a relayé cet extrait sur Twitter avec cette légende : « Tellement grave de tenir ce genre de propos Fabien Lecoeuvre. On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite ». Quelques heures plus tard, Fabien Lecoeuvre a répondu à cette publication pour s’excuser, expliquant avoir été mal compris. « Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui ».

De nombreuses personnalités ont apporté leur soutien à Hoshi. Les journalistes Hugo Clément et Rémy Buisine, ou la militante féministe Alice Coffin ont réagi à ces propos sur les réseaux sociaux. Flore Benguigui du groupe L’Impératrice, Yseult, Camelia Jordana, Pomme, Louane ou Angèle ont également apporté leur soutien.