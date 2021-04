Julien Courbet en 2018 à Paris — Jacques BENAROCH/SIPA

Julien Courbet quitte la présentation. Qui veut être mon associé, l’émission de M6 qui aide des créateurs d’entreprises à financer leurs projets, change de présentateur et accueille plusieurs nouveaux investisseurs, pour sa deuxième saison dont le tournage vient de démarrer, a annoncé mercredi la chaîne.

Désormais, c’est Xavier Domergue, commentateur de foot arrivé l’an dernier sur la chaîne, qui présentera l’émission, a précisé M6 dans un communiqué.

Julien Courbet très occupé

Il succède à Julien Courbet, très occupé avec son rendez-vous quotidien Ca peut vous arriver et le magazine Capital. C’est donc désormais à l’expert en football que reviendra de « coacher » les candidats-entrepreneurs pour les aider à trouver leur futur associé, parmi les investisseurs de l’émission.

A ce propos, aux côtés de Marc Simoncini (Meetic), Delphine André (GCA) et Éric Larchevèque (Ledger), déjà présents l’an dernier, on découvrira quatre nouvelles têtes. Il s’agira d’Anthony Bourbon, fondateur de Feed (substituts de repas), Sophie Mechaly (Paul & Joe), Jean-Pierre Nadir (Easyvoyage) et Isabelle Weill (IWCorp).

M6 avait décidé l’an dernier de reconduire l’émission, qui était l’une de ses principales nouveautés de la saison 2019/2020 et qui avait récolté des parts d’audience de 25 % chez les 25/34 ans et 18 % chez les femmes de moins de 50 ans.