QUAND ON ARRIVE EN VILLE Les fans devront attendre un an de plus pour le voir

Luc Plamondon et Michel Berger dans « Starmania » — MATTON YANN/SIP

Ce ne sera toujours pas pour cette fin année. Les fans de l’opéra rock Starmania vont devoir attendre un an de plus pour retrouver le spectacle musical culte signé Michel Berger et Luc Plamondon. Il reviendra à l’automne 2022 à la Seine Musicale. Les producteurs Thierry Suc et Aurélien Binder ont expliqué à RTL ce mardi pourquoi maintenir la production au mois de novembre 2021 n’était pas possible.

« On est dans une économie projetée. Ce qui veut dire que le spectacle vivant ne peut pas -redémarrer en 48 heures, explique Thierry Suc. On a besoin de 3-4-5-6 mois avant de faire montrer sur scène nos artistes. On n’arrive plus à se projeter. On est en avril. Les festivals sont fortement menacés, ils annulent les uns après les autres. On s’est focalisé sur la fin de l’automne, mais c’est clairement menacé pour nous pour des questions de rétroplanning logistique. Et on est surtout tous tenus à cette campagne de vaccination qui pour nous est le seul référentiel pour redémarrer nos activités. »

Plusieurs festivals ont déjà annulé leur édition 2021. Les « Eurocks », un pilier de l’été des festivals, et Musilac ont rejoint la liste des évènements qui n’avaient déjà pas pu se tenir en 2020 et qui ont jeté l’éponge pour 2021. On y trouve déjà Solidays, Hellfest, Garorock, Le Main Square, Art Rock ou encore le Lollapalooza à Paris. De même, l’édition 2021 du Festival international de la bande dessinée à Angoulême est annulée en raison de l’épidémie de Covid-19.